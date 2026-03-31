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新加坡生育率再創歷史新低，政府只能趕緊再出招。自4月1日起，新生兒父母將可享有長達30週的帶薪育嬰假，父母在孩子第一年最高可領七個月全額津貼，成為亞洲最慷慨的育兒福利之一。新加坡社會與家庭發展部（Ministry of Social and Family Development）指出，4月1日以後出生的孩子，父母共享育嬰假將由原本6週增至10週，加上16週產假與4週陪產假，夫妻可分配七個月的政府帶薪假期，每週上限新幣2,500元（約新台幣5.2萬元）。政策分兩階段實施，給企業適應時間。資格條件包括：孩子必須為新加坡公民或出生12個月內取得公民身份；父母需為同一雇主連續工作至少三個月。共享假預設平均分配，父母各五週，若需要，可透過LifeSG應用程式調整假期安排，但必須在孩子出生一年內使用完畢。根據2025年最新數據，目前新加坡總生育率僅0.87，居民嬰兒約27,500名，創下歷史最低紀錄。副總理顏金勇（Gan Kim Yong）警告，若不改善，國民人口可能於2040年代初開始大幅度縮減。政府希望透過延長育嬰假、現金津貼與補助托育等措施，鼓勵年輕家庭安心生養。然而專家提醒，育嬰假長度並非唯一影響生育率因素。政策雖然加碼，但要真正扭轉趨勢，仍需更多配套與文化調整。政府強調，延長育嬰假只是整體措施的一部分，未來將持續推出多元育兒政策，希望讓新加坡家庭在經濟、育兒與工作三方面取得平衡，穩住出生率。