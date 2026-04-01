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▲李多慧搭捷運時很亢奮，還挑戰不抓扶手模仿台北人，結果沒過多久就破功。（圖／李多慧IG@82dahyeda）

味全龍啦啦隊韓籍女神李多慧超融入台灣，日前她要跟公司同事聚餐，路上遇到塞車，直接決定跟經紀人改搭捷運前往；結果衝進捷運站後，李多慧才發現自己沒帶悠遊卡，超級ㄎㄧㄤ，只好跟經紀人拿零錢去買票。上了捷運後，李多慧還想模仿台北人不愛抓扶手的習慣，結果在車廂內晃到東倒西歪，最後還是乖乖抓住欄杆，還皺眉頭笑說：「當台北人好難」。由李多慧經紀人Lala經營的IG小帳「＠82dahyeda」經常分享紀錄李多慧私生活的影片，日前經紀人就上傳李多慧搭捷運的爆笑過程，只見李多慧因為聚餐快遲到了，急忙跳下保母車，要轉搭捷運趕路。結果進到捷運站後，李多慧才發現自己身上沒有悠遊卡也沒帶錢，一臉無辜地看向經紀人詢問：「怎麼辦？」經紀人被李多慧的反應逗笑，拿出自己的錢包讓李多慧投幣買票，兩人這才順利進站。李多慧上了捷運後，還笑說：「我是台北人」，所以不想抓捷運扶手，但她實在站不穩，頻頻倒在經紀人身上。最後李多慧只好妥協，牢牢抓住欄杆，更皺眉頭笑說：「當台北人好難」，反應超級可愛。粉絲看了也全被融化，紛紛留言：「多慧好興奮哈哈哈，我也想在捷運上巧遇多慧啦」、「我以後搭捷運會注意有沒有野生多慧」、「怎麼可愛成這樣啦」。而李多慧即便已經拚命趕路，到餐廳的時間還是遲到，因此她一進門就立刻跟服務生道歉，用中文說：「對不起，遲到了」，接著才進到包廂內，這一舉動也被粉絲稱讚好有禮貌。