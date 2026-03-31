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▲金溥聰於受訪時還原馬英九文教基金會爭議，表示當天由馬英九宣布解除兩人職務。（圖／記者邱曾其攝影）

國安會前秘書長金溥聰近期陷入馬英九基金會人事風波爭議，再度引發外界討論。今（31日）上午金溥聰現身刑事局針對近日的謠言，以及網路上的AI假影片進行提告，而他也接受媒體訪問還原基金會爭議，表示當天是由馬前總統親自宣布解除兩人職務，更指出當事人中有一人「帶走大小章」，並強調自己是馬英九的舊屬，對於馬英九是否失智不多做回應，另也強調自己擔任市府發言人到現在，「我從不說假話，我現在也是很清楚的講，讓證據說話，調查報告是否公正也可以出來接受檢驗！」金溥聰今（31日）上午現身刑事局提告，接受媒體訪問時談到前總統馬英九於前（2024）年總統大選選前之夜臨時遭到取消出席的爭議，金溥聰表示，這件事是「對方一直拿來對我做攻擊的事情。」但他已對當初散播不實消息者提出告訴。他還原當天決策過程，強調當時是候選人提出邀請大家討論，所有幹部皆在場，「有證人可以證明當天的會議室大家共識，我是最後回答的。」金溥聰指出，考量到有新變數恐影響選情，他尊重眾人意見，表示自己身為馬英九的舊屬，「最主要是候選人當時也希望能夠有一個明確的決定。」至於馬英九文教基金會人事異動被外界解讀為內部鬥爭，金溥聰直言：「單純文教基金會怎麼會變成處理自己內部紀律？怎麼會變成宮鬥奪權？」他澄清，當天是由馬前總統親自宣布解除兩人職務，後因當事人帶走大小章，才由高華柱「分工合作」出面勸退。他強調，自己已經說過「不會擔任任何職務」，並反問：「我自從公職卸下後從來沒有參與兩岸交流的事物，我奪什麼權？」面對被指控為美方代言人，他更無奈表示，從退出公職後我連美國都沒去過，也沒有任何美方的人跟我接觸過，「我怎麼變成美方旗子？」並呼籲大家靜待調查，「到底我是不是大奸大惡的人，等調查報告出來真相就會大白。」面對邱毅指控其涉及強制恐嚇，金溥聰冷回：「邱毅先生的話我不必回應！」而針對蕭旭岑稱馬前總統忘記很多事情，金溥聰基於舊屬身分表示，自己不會對長官健康狀況作說明，強調「只有他家人有資格來談」。最後，金溥聰重申馬英九極度重視清廉，他受託將事情說清楚，並自信表示「真的假不了，假的真不了！」他強調，相關事證與會議紀錄屆時都會公開接受檢驗，直言：「我從擔任市府發言人到現在，我從不說假話，我現在也是很清楚的講，讓證據說話，調查報告是否公正也可以出來接受檢驗！」