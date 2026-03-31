我是廣告 請繼續往下閱讀

馬英九基金會「家變」風波越演越烈，國安會前秘書長金溥聰遭到指控，利用前總統馬英九失智、前執行長蕭旭岑淪為箭靶，將此事檢調司法化，這讓金溥聰氣憤難平，今（31）日上午便至刑事局提告。而前立委邱毅今早也發聲強調，今天準備告發金小刀《刑法》304條的強制罪，一旦判刑確定，要坐上3年的黑牢，更質疑嫉惡如仇的馬英九可以置之不理嗎？邱毅指出，強制罪不同於那些告訴乃論的微罪，它是公訴罪，也就是非告訴乃論罪，強制罪一旦判刑確定，要坐上3年的黑牢，現在北監的獄友們，可以準備迎接這位新人了。金小刀犯了強制罪是很明顯的，日前馬英九基金會董事李德維證實，前執行長王光慈的任命案是董事會決議通過的，要王光慈解任也必須透過董事會，董事會並非馬英九的私人財產。邱毅進一步提到，2月25日，金小刀拿著馬英九委託書強闖基金會，強逼蕭旭岑、王光慈打包走人，其間並發生拉扯肢體衝突，已經明顯違法，所違的法就是《刑法》304條的強制罪。期間還恐嚇蕭王兩人，不走人後果很嚴重，會因嚴重違反財政紀律要移送司法檢調，這方面也涉違反《刑法》305條的恐嚇罪，不過恐嚇罪沒有強制罪嚴重，若成立要坐2年黑牢。邱毅續指，馬英九基金會董事會是3月27日上午10點半召開，會中決議成立三人專案小組，負責調查蕭旭岑、王光慈有無違反財政紀律，有無借兩岸交流之便，利用基金會名義，與中國官員和台商有不正當接觸。邱毅強調，由此可知，在2月25日金小刀帶人闖進基金會，要求蕭王打包走人，完全未經董事會的合法程序。何況金小刀並非基金會成員，更非基金會董事，僅憑馬英九一紙委託書，就可肆無忌憚強行闖入？這些人平日倚仗權勢囂張慣了，連觸犯強制罪及恐嚇罪都不自知，馬英九不是對違法者六親不認嗎？這件擺明違法霸凌的行徑，嫉惡如仇的馬英九可以置之不理嗎？