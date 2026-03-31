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國安會前秘書長金溥聰捲入馬英九基金會人事風波，並遭前立委邱毅指控相關爭議「司法化」，甚至影射利用馬英九健康狀況操作政局。對此，金溥聰今（31日）上午親赴刑事局提告反擊，雙方隔空交火再度升高，也讓外界重新關注他與前總統馬英九長達數十年的政治關係與權力互動，被視為政壇最具代表性的「金馬體系」。金溥聰1956年出生，學界出身，為德州大學奧斯汀分校新聞學博士，早年任教於政治大學新聞系，專長政治傳播與民意分析。他個性鮮明、行事果斷，因在台北市政府新聞處長任內發言犀利，被媒體與政界稱為「金小刀」。相較於典型政治人物，他的背景帶有學者氣質，但同時具備高度政治操作能力，也讓他在政壇中始終維持低調卻關鍵的角色。金溥聰與馬英九的關係可追溯至1980年代末期。當時年僅29歲的金溥聰，便跟隨時任國民黨副秘書長的馬英九投入政黨外交工作，兩人自此建立深厚信任。此後數十年間，金溥聰幾乎參與馬英九所有重要政治歷程，從台北市長選舉、國民黨主席之爭，到兩度總統大選，皆扮演關鍵操盤手角色，被政界形容為「造王者」之一。在實際分工上，馬英九以形象溫和、行事謹慎著稱，而金溥聰則敢於衝撞、善於攻防，形成一白一黑的互補結構。外界常以「金馬二人組」形容兩人關係，認為金溥聰不僅是策略制定者，更是馬英九政治形象的塑造與管理者。從文宣戰略、議題操作到民調分析，他皆高度介入，甚至對馬英九的公開形象近乎「全面控管」。政壇流傳一個笑話，形容金溥聰紅不讓的程度。「馬英九的幕僚有三位，第一位是金溥聰，第二位是金溥聰，第三位還是金溥聰。」2008年總統大選期間，金溥聰統籌文宣系統，曾表明「若敗選不領分文」，最終成功協助馬英九勝選。但在馬英九當選後，他卻選擇「不入府、不入閣」，一度淡出政治核心。此舉被解讀為刻意維持距離，避免外界質疑權力過度集中，同時也保留未來再度回歸的空間。然而，隨著國民黨選情起伏，馬英九仍多次「召回」金溥聰重返戰場。無論是出任國民黨秘書長推動黨務改革，或擔任2012年總統連任選戰操盤手，乃至後來出任駐美代表與國安會秘書長，金溥聰始終處於權力核心位置。尤其在國安體系任內，更涉及兩岸與外交議題，角色由選戰策士轉向國安決策層級。在政壇觀察者眼中，金溥聰更像是馬英九的「守門人」。他對於可能影響馬英九形象或決策的因素高度敏感，甚至不惜扮演「壞人」，替馬英九擋下爭議與風險。從拒絕操作負面選戰、堅持形象紀律，到強勢回應媒體質疑，都展現其強硬風格，也因此樹敵不少。儘管多次進出政壇，金溥聰與馬英九的關係始終未曾真正切割。政界普遍認為，兩人之間已超越單純的政治合作，更接近高度互信的長期戰略夥伴。如今在新一波政治風波中，金溥聰再度站上檯面，也讓這段橫跨數十年的「金馬關係」，再次成為外界檢視權力運作與政治影響力的重要焦點。