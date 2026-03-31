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美國與伊朗戰爭開打超過一個月，美軍第82空降師稍早抵達中東，美媒也進一步披露，波斯灣國家呼籲美國總統川普繼續對伊朗發動攻勢，直到政權瓦解。根據路透報導，美國兩名官員表示，美國陸軍精銳第82空降師數千名官兵陸續抵達中東。與此同時，川普正考慮對伊朗戰事的下一步行動。這批傘兵駐紮於北卡羅來納州布拉格堡（FortBragg），他們加入將使該地區的兵力進一步增強，先前美國已增派數千名海軍、陸戰隊和特種作戰部隊人員赴中東地區，上週末約有2500名海軍陸戰隊員抵達中東。美國官員並未具體說明這批傘兵會被部署到何處，此次新增的陸軍士兵包括第 82 空降師司令部的部分人員、一些後勤和其他支援人員，以及一個旅級戰鬥隊。目前尚未決定向伊朗派兵，但他們將增強在該地區未來潛在行動的能力。路透提到，這批精銳部隊可能用於伊朗戰事多項任務，包括試圖奪取哈爾克島（Kharg Island），該島是伊朗 90% 石油出口的樞紐。美國的下一步行動備受關注，美聯社引述波斯灣地區國家和以色列官員說法，以沙烏地阿拉伯和阿拉伯聯合大公國為首的美國海灣盟友敦促川普繼續對伊朗發動戰爭，他們認為，美國領導的為期一個月的轟炸行動並沒有充分削弱伊朗。報導稱，一些海灣地區盟友私下抱怨美國沒有事先充分通知美以會發動攻擊，並抱怨美國無視他們警告這場戰爭將為整個地區帶來毀滅性後果。如今，這些盟友正向白宮陳述，目前的局勢提供了一個歷史性的機會，可以一勞永逸地削弱伊朗的神權統治。報導提到，沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國、科威特和巴林的官員在私下談話中表示，他們不希望軍事行動結束，除非伊朗領導層發生重大變化或伊朗行為發生劇烈轉變。