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台股近期瘋狂震盪，上沖下洗行情坐雲霄飛車，不少投資人也大嘆「不知道怎麼進場了」，寬量國際看台股後市，仍看好表現，執行長李鴻基強調，不用去限制或設限加權指數應該到哪裡，「老實說我也不知道」，不管是資本利得，或是企業股利政策，都會讓市場的流動性持續成長。寬量國際今日舉行2026年第二季國際媒體記者會，執行長李鴻基指出，所有幾大券商看今年盈餘成長情況，普遍仍預期全台灣前20大市值公司，今年盈餘相較去年更成長。當然，市場會因為各種不同國際或戰爭消息影響「上上下下」，但最實在的事情，在AI和半導體帶動的時代之下，盈餘仍會持續成長，企業會產生各種不同的型態。他強調，企業因為投資，造成資本支出持續成長，回過頭他所創造出不管是資本利得，或是股利政策，也會讓市場流動性持續成長，因此，他認為，不要去太限制或設限「所謂指數應該到哪裡，老實說我也不知道。」李鴻基表示，不管是從整體上市公司盈餘結構、成長結構，以及市場參與者的改變，台灣已經完全進入另一個時代，大概沒有單一思維或單一投資論述、邏輯，可以來描述台灣未來資本市場長相是什麼樣子。至於對台灣企業競爭力是否仍有信心？李鴻基說，這是當然，他認為，這是一個大時代的開始，也是因為AI、半導體的關係，讓台灣整體資本市場進入一個大家過去30年、40年沒有想過的時代。他舉例，以台灣資本市場而言，完全不輸全世界幾個重要市場，特別是OECD國家，台灣市場市值現在已經是全世界第七大。另外一個例子可以證明，他指出，台灣與證券相關的，不管是IPO、CB、海外 GDR，總籌資金額高達近新台幣5400億元的歷史新高。在2021年之前，「能夠達到2000億就不錯。」