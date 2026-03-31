費城76人目前以41勝34敗暫居東區第7名，與身後的奧蘭多魔術僅差1.5場勝差，儘管總教練納斯（Nick Nurse）帳面上擁有一套深度優異的陣容，但轉化為勝場的效率卻不如預期。近期76人籃板能力不足的問題浮出水面，納斯也盛讚陣中「籃板癡漢」卓蒙德（Andre Drummond）在禁區的表現，季後賽即將到來，卓蒙德有望成為76人的X因子。
籃板能力差 卓蒙德成球隊關鍵
隨著NBA季後賽步步逼近，76人隱藏的巨大危機逐漸浮現，籃板球爭奪能力低落。這對於志在爭冠的球隊來說是致命傷，76人平均每場抓下 52.5 個籃板，僅排在全聯盟第 17 位。最令教練團頭痛的是無法有效守住防守籃板來結束對方的進攻回合，導致對手獲得過多的「二波進攻」機會。他們的防守籃板數據糟糕，平均每場僅31.6個在全NBA排名第20名。
卓蒙德狂抓籃板 76人場均籃板排名提升
在上週日戰勝夏洛特黃蜂的賽後，納斯也盛讚卓蒙德的表現，「我認為我們做得很好，尤其是第四節完全沒讓對方抓到進攻籃板，卓蒙德從替補席挺身而出給了我們巨大的助力，今晚我們展現了強大的韌性。」卓蒙德的影響力直接反映在數據上。在過去三場比賽中，由於卓蒙德在籃下的拚搶，76 人隊的場均籃板提升到了34個，在聯盟排名上升至第12名。
76人目前正努力優化卓蒙德與恩比德（Joel Embiid）的配置，希望能透過鞏固籃板球來維持競爭力。如果他們能解決這個致命傷，這支由恩比德、馬克西（Tyrese Maxey）領銜的球隊仍將是東區不容忽視的威脅。
資料來源：《The Sporting News》
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隨著NBA季後賽步步逼近，76人隱藏的巨大危機逐漸浮現，籃板球爭奪能力低落。這對於志在爭冠的球隊來說是致命傷，76人平均每場抓下 52.5 個籃板，僅排在全聯盟第 17 位。最令教練團頭痛的是無法有效守住防守籃板來結束對方的進攻回合，導致對手獲得過多的「二波進攻」機會。他們的防守籃板數據糟糕，平均每場僅31.6個在全NBA排名第20名。
卓蒙德狂抓籃板 76人場均籃板排名提升
在上週日戰勝夏洛特黃蜂的賽後，納斯也盛讚卓蒙德的表現，「我認為我們做得很好，尤其是第四節完全沒讓對方抓到進攻籃板，卓蒙德從替補席挺身而出給了我們巨大的助力，今晚我們展現了強大的韌性。」卓蒙德的影響力直接反映在數據上。在過去三場比賽中，由於卓蒙德在籃下的拚搶，76 人隊的場均籃板提升到了34個，在聯盟排名上升至第12名。
76人目前正努力優化卓蒙德與恩比德（Joel Embiid）的配置，希望能透過鞏固籃板球來維持競爭力。如果他們能解決這個致命傷，這支由恩比德、馬克西（Tyrese Maxey）領銜的球隊仍將是東區不容忽視的威脅。
資料來源：《The Sporting News》