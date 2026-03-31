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面對即將到來的2026年地方大選，民進黨今（31）日宣布，為積極佈局新媒體版圖，宣布推出全新Podcast節目《地方怪奇物語》，帶領聽眾深入地方基層的歷史脈絡，期盼透過聲音媒介深化議題溝通，強化地方論述的傳播力。民進黨指出，《地方怪奇物語》由黨內兩位新生代戰將，包含新聞部副主任黃子一與青年部副主任吳奕柔，共同擔綱主持。節目將跳脫傳統嚴肅的政策宣傳，改以輕鬆詼諧、辛辣卻又不失深度的訪談形式，邀請熟悉地方議題的關鍵人物，層層剝開各縣市的地方政治脈絡。民進黨強調，節目內容將直擊台灣各縣市鄉鎮，從錯綜複雜的家族勢力、地方政治生態，到鮮為人知的歷史背景，透過「故事化」的轉譯，讓原本生硬的公共議題變得立體、有感，帶領聽眾看見地方治理的實際樣貌，進而思考不同政黨施政表現的差異。民進黨提到，一直以來，民進黨都希望公共議題能輕鬆的走入民眾日常，因此此次透過創新的傳播形式，讓更多選民在接收資訊的同時，也能建立對地方事務的獨立判斷。隨著節目的累積與擴散，期待在未來的選舉中，選民能基於更扎實的資訊，選擇真正能守護公共利益、推動地方前進的治理團隊。