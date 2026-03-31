交通部 TNCAP 30日公布 2026汽車撞擊測試首季報告，深受台灣頭家喜愛的「商用車王」中華汽車 Zinger 竟慘吞 0 顆星。由於這款車價 70 萬級距的新車在測試中發生嚴重的座椅噴飛安全帶失效，引發網友狂酸「買車送彈射座椅」。中華汽車已緊急宣布，將針對全台 1.5 萬名新世代車主實施召回，作業將於明日（4 月 1 日）正式啟動

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我的車要召回嗎？精準核對「新世代 1.5T」生產年份

這波 0 顆星震撼彈，主要影響的是換裝渦輪動力的新世代車型。如果您是近年購入 Zinger 的用戶，請立即核對您的行照：

  • 召回範圍： 2023 年 10 月至 2026 年 3 月 生產之新世代 Zinger。
  • 影響數量： 全台累計約 1.5 萬輛。
  • 優化方案： 針對後排座椅鎖扣進行免費檢修與組件強化。
  • 召回時程： 中華汽車將於明日（4 月 1 日）起陸續發出掛號信，預計 4 月全面啟動。
▲Zinger 於 2026汽車撞擊測試慘吞 0 顆星！TNCAP 報告揭露其結構防護不足，引發市場震撼。中華汽車已宣布將於明日（4/1）起，針對全台 1.5 萬輛新世代車型啟動緊急召回。（圖／翻攝自 TNCAP YouTube官網）
▲Zinger 於 2026汽車撞擊測試慘吞 0 顆星！TNCAP 報告揭露其結構防護不足，引發市場震撼。中華汽車已宣布將於明日（4/1）起，針對全台 1.5 萬輛新世代車型啟動緊急召回。（圖／翻攝自 TNCAP YouTube官網）
TNCAP 官方鑑定：座椅無法固定、乘客無法有效束縛

根據 2026汽車撞擊測試 最新報告，TNCAP 執行機構已正式發表說明，直指 Zinger 在執行比強制性法規更嚴苛的測試後，暴露出的結構缺陷：

「本次 CMC ZINGER 車型在試驗後，皆發現第二排座椅其一椅腳鎖扣脫開，造成座椅無法有效固定於車體；另亦發現第二排其一座椅安全帶脫開，造成乘客無法有效束縛。將請中華汽車研提改善措施，並依規辦理召回改正。」

▲TNCAP 官方證實！Zinger 執行多項嚴苛試驗皆暴露結構缺陷，特別是後座鎖扣脫開導致座椅位移，讓乘客瞬間失去防護，成為本次 2026汽車撞擊測試 獲 0 星的關鍵導火線。（圖／翻攝自 TNCAP YouTube官網）
▲TNCAP 官方證實！Zinger 執行多項嚴苛試驗皆暴露結構缺陷，特別是後座鎖扣脫開導致座椅位移，讓乘客瞬間失去防護，成為本次 2026汽車撞擊測試 獲 0 星的關鍵導火線。（圖／翻攝自 TNCAP YouTube官網）
中華汽車喊冤：測試車為入門款　68.4 萬特仕車配 Level 2

目前官網主打的新世代 ZINGER 特仕車，搭載 Level 2 ADAS、電動尾門等高階配備，舊換新優惠價 68.4 萬元起。雖然中華汽車強調受測車為入門版，但「座椅鎖扣」屬於基本結構件，在 PTT 引發熱議：「花了快 70 萬買新車，安全居然是 0？」、「賣得好不代表安全，這波被笑爛真的沒話說」。

💡 專家提醒：回廠前請確保「手動鎖死」

面對測試結果，中華汽車表示所有產品皆符合國家法規，但為確保極端情況下的安全性，主動實施 1.5 萬輛規模的大規模召回。

專家建議，這 1.5 萬名受影響的車主，在收到通知並完成檢修前，應確保每次扣上安全帶時，需手動確認後排座椅鎖扣已完全復位且確實咬合。若在行車過程中發現後座有異常鬆動或異音，應儘速聯繫原廠，切莫因平時行車正常而輕忽 TNCAP 揭露的結構風險，守護家人行車安全。


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