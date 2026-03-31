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國民黨黨主席鄭麗文即將在4月7日至12日赴大陸參訪，高雄市長陳其邁（31）日受訪表示，國民黨作為台灣最大的反對黨，社會期待國民黨能站在台灣立場發聲，呼籲當面向習近平表達減少台海軍演。不要用武力威脅壓縮台灣外交空間，這種方式台灣人不認同，希望鄭麗文站在台灣立場幫台灣講話，希望她不要讓台灣人失望。高雄市議會第四屆第七屆定期大會今天開議，陳其邁在施政報告後受訪時針對鄭麗文訪陸一事發表看法。陳其邁表示，「鄭習會」國民黨跟中國共產黨之間的會面，國民黨作為台灣最大在野黨，應替台灣講話，包括呼籲對岸減少軍事演習，透過軍演對台灣進行武力威脅，甚至進一步壓縮台灣的外交空間，這些作法都不被台灣人民認同。陳其邁希望國民黨能站在台灣的立場，跟中國國家主席習近平當面表達意見，這個是大家的期待，希望鄭麗文不要讓台灣人失望。