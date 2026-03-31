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立法院副院長江啟臣今 (31)日正式贏得台中市長類初選結果，針對媒體詢問，是否會比照前副院長蔡其昌帶職選到底，江啟臣表示，現在都多慮了，最重要的事，把目前立法院的工作、還有地方選民服務做好，身為民意代表，就是把這些事情做好。國民黨中央今上午9時30分拆封民調並進行統計作業會議，最終由江啟臣勝選。上午10時，國民黨副主席兼秘書長李乾龍、國民黨台中市黨部主委蘇柏興和楊瓊瓔一同踏入媒體中心宣布結果。楊瓊瓔說，這次類初選已經翻頁，她尊重民意跟結果，個人事小、台中事大，她會將30年地方能量，化為助選戰力，守護幸福執政的台中；江啟臣則表示，已經致電給楊瓊瓔表達感謝，也拜託她在接下來競選工作全力協助。媒體詢問，江啟臣是否比照前副院長蔡其昌，帶職參選到底？江啟臣說這些都多慮了。不管什麼樣的人來參選，或者現在是什麼樣的職務，一切都有法律的規定，也有相關的程序可循，所以不需要再多做回應。媒體追問不是辭立委，而是不會辭副院長這個職務？江啟臣則說，現在都多慮了，他們把分內工作做好，每一個人都一樣，最重要的是目前立法院的工作、還有地方選民的服務，身為民意代表，就是把這些事情做好。