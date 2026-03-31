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行政院經貿談判辦公室前副總談判代表顏慧欣日前因病辭世，後續傳出生前疑遭長官職場霸凌與不當對待，引發熱議。外界將矛頭指向直屬長官總談判代表楊珍妮，對此媒體追問步出立法院議場的楊珍妮，對此多次重申感謝大家關心，一切靜待調查，「顏慧欣是辦公室最重要人才，我們都很難過」。對於顏慧欣日前因病辭世，卻傳出其遭長官不當對待，而其辭職信事後曝光，提及經貿辦對於爭取加入CPTPP一事，實際上在執行層次充滿消極敷衍的態度，無具體計畫與時程，職在過去一年半多次提出建言，不但未獲採納，甚至遭到嚴厲駁斥。對此外界將矛頭指向其直屬長官楊珍妮，楊珍妮日前請假神隱，今日低調出席立法院會，會後媒體追問此次，楊珍妮表示，院長都已經說明了，謝謝大家關心，至於顏慧欣離世同仁都很難過。楊珍妮說，顏慧欣是辦公室最重要人才，而且她生病期間都有很好互動，「我們都很難過」。