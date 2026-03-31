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一巴掌付出代價1：遭肉搜是房仲業主管！慘遭公司開除

▲幸福家不動產透過社群出示解職公告，強調與蔣天浩「終止雙方承攬契約正式離職」，盼風波到此落幕。（圖／翻攝自幸福家不動產臉書）

一巴掌付出代價2：房仲業惡男起底前科累累！公司被隱瞞長達12年

▲蔣男過去前科累累，隱瞞公司長達12年至今，甚至去年底才因為傷害罪被判刑。（圖/台南地方法院官網）

一巴掌付出代價3：照片社群「連家人長相都被公開」！親友團狂讚火上加油

▲房仲經理蔣男在私人臉書道歉，結果只開放親友團留言，整排加油還有讚他真男人，讓許多網友超傻眼。（圖/蔣男臉書）

一巴掌付出代價4：同行關注事件！集體遭到封殺「跳槽困難」

一巴掌付出代價5：工讀生提告到底！有前科累犯最高恐怕面臨更高刑責

▲蔣男這一巴掌直接打毀自己的人生，連妻小都一起被公開在網路上，也被同行集體封殺，付出慘痛代價。（圖/Threads）

亞太棒球場日前開幕爆發衝突，一名球迷蔣男不聽勸工讀生規勸回到座位上，情緒失控直接賞工讀生一巴掌還罵髒話問候，影片在社群被瘋傳，事後被網友肉搜起底發現是任職於房仲公司的高層主管，甚至過去早已經有傷害、公然侮辱前科累累，但公司召開記者會宣稱完全都不知情，被蔣男隱瞞，目前已經開除解職他的職位。現在蔣男不僅要面臨被提告、身家背景也全部都被挖出，甚至也有同行已經出面表示將全面封殺這號人物，蔣男這一巴掌可以說是毀了自己的人生。回顧該起事件，當時球賽結束之後正在進行演唱會，蔣男未回到位子上靠在欄杆，工讀生見狀向前勸離，結果蔣男不聽勸還大小聲，工讀生通知主管，另一位蔡姓工讀生前來協助直接告訴蔣男：「好好講啦！」蔣男理智線突然斷掉，直接出手賞對方一巴掌，並且搭配髒話問候，蔡男事後到醫院驗傷提告、公然侮辱等。影片在網路上發酵之後，蔣男立刻被肉搜身分背景，發現是在幸福家不動產擔任房仲經理的高層主管，造成公司被出征，公司雖然第一時間在半夜就發聲明開除他並切割，但也因為輿論聲量過大，30日下午又召開記者會說明表示：「已經將蔣男終止合作關係，並列為永久不錄用對象，公司不會迴避該面對的社會責任，最重要的是針對受害者補償及安撫，被害人相關後續醫療費用，公司將全數負責處理與協助。」除了職業被肉搜出來之外，蔣男甚至也被發現前科累累，從103年開始就已經出現酒駕、公然侮辱、傷害罪、過失傷人的前科至今，甚至在去年底才剛因為傷害罪被判刑4個月。幸福家不動產表示：「蔣男民國100年入職，平日跟同事互動都很正常，沒發生過衝突以及脫序行為，一切都是入職後發生，公司也從未收到相關法院判決。」顯然蔣男從103年起至今的惡行，也瞞著公司，如今一巴掌打下去直接業力引爆。蔣男自己的身分背景被肉搜公開以外，連同自己妻子以及子女的照片也全部都被張貼在社群平台上，有不少人也希望「禍不及家人」，但也有人不苟同這樣的觀點，蔣男這一巴掌不僅打毀自己人生，也害妻子以及子女恐怕要面臨社會的眼光以及同儕的壓力。另外在事件炎上之後，蔣男透過私人臉書向工讀生道歉，結果設定私人才能留言，一堆親友團幫忙加油還誇讚他是「真男人」，又是另一波炎上，讓網友超傻眼。蔣男未來恐怕要找新工作，想要延續在房仲業的專業可能有所困難，在事件發酵一天之後，已經有不少民眾在社群表示：「我身邊超多房仲朋友說，蔣先生已經被封殺了，不只幸福家永不錄用他而已」、「房仲同行都在看啊，我們主管已經把他的名字記起來了，只能轉做別行」、「蔣男真的毀了自己人生，同行都說不會錄用他，應該是被房仲業集體封殺了！」除了以上，最重要的就是當事人被賞巴掌的工讀生已經驗傷提告公然侮辱以及傷害，工讀生親妹妹也表示：「沒有人會放過他，一定會告到底。」蔣男由於過去就已經有多項前科，加上去年底才剛被判傷害罪4個月，如今才剛過沒多久又再犯，恐怕要面臨加重的處罰。穩勝國際法律事務所包盛顥律師就表示，打人的球迷依法可能構成刑法傷害罪，最重可處5年有期徒刑。此外，若是掌摑行為導致被害人出現聽力受損等重傷結果，則最重可處以10年有期徒刑。