美國總統川普（Donald Trump）30日向德黑蘭發出警告，稱「若無法達成和平協議或荷姆茲海峽沒有開放，將摧毀伊朗所有發電廠、油井、哈爾克島及海水淡化廠。」不過美媒爆料稱，美國官員透露，川普已經向幕僚表示，即使荷姆茲海峽仍維持大部分封鎖，他也願意結束美國對伊朗的軍事行動。
戰略轉向：達成主要軍事目標即撤
根據《華爾街日報》報導，川普及其幕僚近期評估，若要強力撬開因戰事封鎖的荷姆茲海峽，衝突時間將超出他設定的4到6週期限。
川普決定，美國應先達成其核心目標，即癱瘓伊朗海軍與飛彈庫存，隨後平息目前的敵對行動，同時透過外交施壓，要求伊朗恢復自由航運。若外交失敗，美方將促請歐洲與波灣盟友主導重開海峽。官員指出，儘管仍有軍事選項，但目前並非川普的優先考量。
過去一個月，川普對如何處理海峽問題多次公開發表不同看法，反映整體戰略目標出現矛盾。他曾威脅，若海峽未在期限內重啟，將轟炸民用能源設施；但也曾淡化海峽對美國的重要性，稱其封鎖是其他國家的問題。
荷姆茲海峽關閉時間越長，對全球經濟衝擊越大，也將推高油價。包括美國盟友在內的多國，正因能源供應中斷而承壓；依賴肥料與氦氣等原料的產業，也因供應短缺而受創。
輿論反彈：專家的「極度不負責任」指責
分析人士指出，若未能迅速恢復安全通行，伊朗將持續對全球貿易構成威脅，直到美國與盟友透過談判或武力結束危機。
布魯金斯學會（Brookings Institution）伊朗專家馬洛尼（Suzanne Maloney）認為，在海峽未開前結束軍事行動是「難以想像的不負責任」。她表示，美國與以色列共同發動戰爭，無法對其後果置身事外。「能源市場本質上是全球性的，美國不可能從已發生的經濟損害中抽身，且如果海峽封鎖持續，將急劇惡化經濟衝擊。」
混亂的信號：增兵中東vs.宣稱「遠征結束」
川普的快速終戰意圖與他的實際軍事部署自相矛盾。《華爾街日報》報導，本週末美軍兩棲攻擊艦「的黎波里號」（USS Tripoli）與第31海軍遠征隊已進入中東；川普同時下令調動第82空降師部分兵力，並考慮再派遣1萬名地面部隊。
與此同時，川普一方面將戰爭形容為「短暫行動」與「愉快停留」，卻又同時在評估奪取伊朗濃縮鈾這項複雜且高風險任務。
內閣成員表態：未來數週是關鍵
美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）週一接受半島電視台訪問時表示，美軍目前行動將在數週內完成。他說：「接下來我們將面對荷姆茲海峽問題，這將取決於伊朗的選擇，或由美國參與的國際聯盟確保航道開放，不論採取何種方式。」
美國財政部長貝森特（Scott Bessent）週一接受福斯新聞訪問時表示，美國或多國聯盟可能護航油輪，但他並不認為重啟海峽具有立即的迫切性，稱「市場供應充足，各國目前正與伊朗政權達成個別協議以維持航行」。
白宮發言人李威特（Karoline Leavitt）強調，美國正朝著海峽正常運作「努力中」，但未將其列入摧毀伊朗海軍、導彈及核能力的「核心軍事目標」清單。
經濟影響：100美元油價只是開始
現任與前任官員指出，隨著伊朗軍力被削弱，其對海峽的控制能力也將下降。前白宮國安會官員、現任民主防衛基金會（Foundation for Defense of Democracies）研究員的戈德堡（Rich Goldberg）表示，一旦達成戰略目標，自然會將重心轉向海峽問題。
儘管川普多次威脅重開航道，他與團隊認為，海峽對歐洲、中東與亞洲國家遠比對美國重要，並強調其並非美國能源命脈。華府高層已花數週時間，要求盟友規劃談判或行動，以確保全球約五分之一的油氣供應能通過該海峽。
本月，包括英國、法國與加拿大在內的近40個國家已表態願意參與確保海峽安全通行的相關行動。
據美國能源資訊署（U.S. Energy Information Administration）數據，全球約20%的石油供應經由該海峽運輸；2024年經由此處運輸的原油有84%、液化天然氣有83%流向亞洲市場。
伊朗對海峽的掌控，使美國基準油價週一自2022年以來首次收在每桶100美元以上。部分金融分析師預測，若戰事持續干擾該水道，油價可能飆升至每桶200美元。
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根據《華爾街日報》報導，川普及其幕僚近期評估，若要強力撬開因戰事封鎖的荷姆茲海峽，衝突時間將超出他設定的4到6週期限。
川普決定，美國應先達成其核心目標，即癱瘓伊朗海軍與飛彈庫存，隨後平息目前的敵對行動，同時透過外交施壓，要求伊朗恢復自由航運。若外交失敗，美方將促請歐洲與波灣盟友主導重開海峽。官員指出，儘管仍有軍事選項，但目前並非川普的優先考量。
過去一個月，川普對如何處理海峽問題多次公開發表不同看法，反映整體戰略目標出現矛盾。他曾威脅，若海峽未在期限內重啟，將轟炸民用能源設施；但也曾淡化海峽對美國的重要性，稱其封鎖是其他國家的問題。
荷姆茲海峽關閉時間越長，對全球經濟衝擊越大，也將推高油價。包括美國盟友在內的多國，正因能源供應中斷而承壓；依賴肥料與氦氣等原料的產業，也因供應短缺而受創。
輿論反彈：專家的「極度不負責任」指責
分析人士指出，若未能迅速恢復安全通行，伊朗將持續對全球貿易構成威脅，直到美國與盟友透過談判或武力結束危機。
布魯金斯學會（Brookings Institution）伊朗專家馬洛尼（Suzanne Maloney）認為，在海峽未開前結束軍事行動是「難以想像的不負責任」。她表示，美國與以色列共同發動戰爭，無法對其後果置身事外。「能源市場本質上是全球性的，美國不可能從已發生的經濟損害中抽身，且如果海峽封鎖持續，將急劇惡化經濟衝擊。」
混亂的信號：增兵中東vs.宣稱「遠征結束」
川普的快速終戰意圖與他的實際軍事部署自相矛盾。《華爾街日報》報導，本週末美軍兩棲攻擊艦「的黎波里號」（USS Tripoli）與第31海軍遠征隊已進入中東；川普同時下令調動第82空降師部分兵力，並考慮再派遣1萬名地面部隊。
與此同時，川普一方面將戰爭形容為「短暫行動」與「愉快停留」，卻又同時在評估奪取伊朗濃縮鈾這項複雜且高風險任務。
內閣成員表態：未來數週是關鍵
美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）週一接受半島電視台訪問時表示，美軍目前行動將在數週內完成。他說：「接下來我們將面對荷姆茲海峽問題，這將取決於伊朗的選擇，或由美國參與的國際聯盟確保航道開放，不論採取何種方式。」
美國財政部長貝森特（Scott Bessent）週一接受福斯新聞訪問時表示，美國或多國聯盟可能護航油輪，但他並不認為重啟海峽具有立即的迫切性，稱「市場供應充足，各國目前正與伊朗政權達成個別協議以維持航行」。
白宮發言人李威特（Karoline Leavitt）強調，美國正朝著海峽正常運作「努力中」，但未將其列入摧毀伊朗海軍、導彈及核能力的「核心軍事目標」清單。
經濟影響：100美元油價只是開始
現任與前任官員指出，隨著伊朗軍力被削弱，其對海峽的控制能力也將下降。前白宮國安會官員、現任民主防衛基金會（Foundation for Defense of Democracies）研究員的戈德堡（Rich Goldberg）表示，一旦達成戰略目標，自然會將重心轉向海峽問題。
儘管川普多次威脅重開航道，他與團隊認為，海峽對歐洲、中東與亞洲國家遠比對美國重要，並強調其並非美國能源命脈。華府高層已花數週時間，要求盟友規劃談判或行動，以確保全球約五分之一的油氣供應能通過該海峽。
本月，包括英國、法國與加拿大在內的近40個國家已表態願意參與確保海峽安全通行的相關行動。
據美國能源資訊署（U.S. Energy Information Administration）數據，全球約20%的石油供應經由該海峽運輸；2024年經由此處運輸的原油有84%、液化天然氣有83%流向亞洲市場。
伊朗對海峽的掌控，使美國基準油價週一自2022年以來首次收在每桶100美元以上。部分金融分析師預測，若戰事持續干擾該水道，油價可能飆升至每桶200美元。
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