我是廣告 請繼續往下閱讀

台北股市今（31）日開盤下跌99.16點、來到32419點，電子權值股紛紛走弱，指數一路下探，午盤下跌539.91點或1.66%，來到31978.25點，盤中最低來到31931.4點。中小型股同步走低，櫃買指數開盤下跌0.48點、來到319.92點，午盤下跌9.27點或2.89%，來到311.13點。今日午盤個股成交量排行榜前五名為：華邦電、群創、力積電、燿華、台化；午盤個股成交值排行榜前五名為：台積電、華通、南亞科、穩貌、華邦點。權值股午盤遇壓，權王台積電早盤一度翻紅來到1790元，上漲10元，不過午盤遇壓翻黑，下跌10元或0.596%，來到1770元；華邦電午盤下跌95元或6.4%，來到1390元；鴻海午盤下跌4.5元或2.32%，來到189.5元。PCB概念股成為提款對象，景碩被打到跌停價，臻鼎-KY、建榮、南電下跌逾9%，博智下跌逾8%，欣興、高技下跌逾7%，富喬、華通、德宏下跌逾6%。記憶體族群同步下殺，南亞科被打到跌停價198.5元，旺宏同步來到跌停價115.5元，華邦電下跌逾4%。就連塑化股也同步遇壓，台苯、南亞下跌逾9%，台化下跌逾7%，國喬、三芳下跌逾6%，聯成、台塑下跌逾5%，亞聚、華夏下跌逾4%。