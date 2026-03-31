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民眾黨不分區立委李貞秀爭議不斷，先前才在直播中辱罵國民黨議員鍾小平是狗，還指稱新竹市長高虹安收柯文哲700萬元，如此爆炸性的言論，立刻掀起軒然大波。民眾黨中央委員會認為李貞秀嚴重毀損黨譽，移送中評會紀律審查。對此，律師黃帝穎直言，民眾黨若不敢開除李貞秀黨紀，恐代表著柯文哲、黃國昌不敢得罪中共指派的接班人。黃帝穎表示，民眾黨中評會處理李貞秀黨紀案，不論是停權或任何處分，只要不敢開除黨籍都是打假球，李貞秀可以繼續違法當立委，符合中共破壞台灣法治的期待。黃帝穎進一步提到，新北地檢署於徐春鶯違反《銀行法》等罪起訴書揭示，徐春鶯與中共官員對話紀錄載明「李貞秀接班應該沒問題吧」，且經新北地院公開審理，證據顯示有統戰部文字記載，裁定接續羈押徐春鶯。黃帝穎強調，民眾黨若不敢開除李貞秀黨紀，不敢影響李貞秀立委身分，恐代表著柯文哲、黃國昌不敢得罪中共指派的立委接班人！