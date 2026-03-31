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馬英九基金會人事風波持續延燒中，今（31日）上午金溥聰及律師現身刑事局提告，歷經近一個多小時的時間，金溥聰出面受訪時表示，因為自己和邱毅已有訴訟案在，已和律師商量過，後續將由律師詢問司法官是否可併為一案，若不行就另外提告，「今天先暫不提告，保留法律追訴權！」另針對AI生成影片涉及不實、抹黑部分，金溥聰盼能盡快下架，「對我名譽造成很嚴重的影響！」金溥聰表示，近日有人在線上影音分享平台YouTube惡意製作一則AI生成影片，其內容刻意扭曲、荒誕不實、惡意抹黑攻擊，嚴重損害其名譽，忍無可忍決定提告。另針對邱毅部分，金溥聰今（31日）現身刑事局時被問到相關問題，直言：「邱毅先生的話我不必回應！」至於邱毅則在臉書上回嗆：「這次你敢告，我一定反告你誣告。」更表示準備告發金溥聰強制罪。至於馬英九文教基金會人事異動爭議部分，金溥聰還原，當天是由馬英九親自宣布解除兩人職務，後因當事人帶走大小章，才由高華柱出面勸退，且自己已說過不會擔任任何職務；另被指控為美方代言人，他更無奈表示，從退出公職後連美國都沒去過，也未和任何美方的人接觸，「我怎麼變成美方旗子？」並強調，「到底我是不是大奸大惡的人，等調查報告出來真相就會大白。」