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立法院副院長江啟臣今(31)日在國民黨台中類初選中勝出，受訪時被問到台中市長盧秀燕表態挺8000至1兆軍購、國民黨主席鄭麗文將率團訪中，是否擔憂衝擊年底選情？他表示這些都不衝突，國家安全、兩岸對話都非常重要，都須要有人去做，「台灣很小，最重要是團結一致，為自己爭取最大利益」。國民黨中央今上午公布台中市長類初選結果，確定由立法院副院長江啟臣代表藍營參選台中市長。台中市長盧秀燕日前接受專訪，表態對美軍購態度支持8000億到1兆，被解讀和國民黨主席鄭麗文力推的「3800億+N」版本有分歧，加上鄭麗文即將在4月7日率團訪中，外界擔憂衝擊年底選情。江啟臣則表示，他覺得這些都不衝突。國家安全、兩岸對話，都非常重要，都需要有人去做。臺灣本身要如何兼顧國家安全，又能兼顧對外關係，讓臺灣在國際、兩岸關係上都能取得對臺灣最有利的地位，這應該是朝野共同努力的目標。江啟臣強調，任何為臺灣的利益、國家的安全、兩岸和平努力的，當然都期望能有好的結果，但總是要有人去做努力，臺灣很小，最重要的是團結一致，為自己爭取最大的利益。