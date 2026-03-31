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五角大廈強烈否認

川普政府內線交易爭議纏身

英國《金融時報》日前引述知情人士披露，美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）在伊朗戰爭爆發前，曾想要投資數百萬美元購買國防產業ETF，引發藉著內線消息大賺戰爭財的疑慮，不過，五角大廈否認相關報導，更痛斥是「毫無根據的誹謗」。《金融時報》報導表示，就在美國出手打擊伊朗前不久，赫格塞斯在摩根史丹利（Morgan Stanley）的證券經紀人曾聯繫了貝萊德集團（BlackRock），試圖投資買入貝萊德去年5月推出的「國防工業主動型ETF」（Defense Industrials Active ETF），且金額高達數百萬美元，引起貝萊德的注意。這支「國防工業主動型ETF」名下持股最多的公司包括洛克希德·馬丁、RTX等軍工企業，美國國防部與這些公司都有密切往來，因此赫格塞斯的身分顯得十分敏感。由於當時這支ETF尚未開放給摩根史丹利的客戶購買，因此這項投資申請最終並未成功。對此，五角大樓首席發言人帕內爾（Sean Parnell）在X發文否認，痛批《金融時報》報導「完全是捏造的，毫無根據」，是旨在誤導大眾的誹謗。帕內爾強調赫格塞斯嚴格遵守法律與道德標準，赫格塞斯本人及其代表均未就任何此類投資與貝萊德公司接洽。赫格塞斯一直是伊朗戰爭的堅定擁護者，川普之前數次公開表示，赫格塞斯是他國安團隊中第一個鼓吹應該打擊伊朗的人。伊朗戰爭以來，已發生多次時機巧合的交易，在預測市場和國際原油市場中受到密切關注，這些交易引發了人們的猜測，懷疑可能有川普政府的相關人士，透過提前掌握戰爭的進程而獲利。不過，相關爭議從未獲得證實，且以赫格塞斯這次的案例來看，事實上自伊朗戰爭開打以來，貝萊德的國防工業主動型ETF已經下跌了超過10％，即使赫格塞斯真的提前買進，也不會從中獲得任何利潤。