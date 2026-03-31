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公部門職場霸凌一波未平一波又起，駐美代表俞大㵢夫妻遭爆料隨意解雇員工，甚至因菜色不如預期，就斥責、降職以懲罰承辦人員。國民黨立委要求外交部調查，但遭到外交部以「未收到投訴」而拒絕調查。對此，行政院長卓榮泰今（31）日表示，爆料內容相當難以想像，他相信外交官是專業，但了解一下對當事人是好的。經貿辦副總談判代表顏慧欣日前辭世，傳出生前遭到長官霸凌，家屬婉拒政院頒贈一等功績獎章，引發舉國關注。近日社群平台出現「職場霸凌me too」討論，有網友在Threads匿名爆料，指出駐美代表俞大㵢也涉及職場霸凌，包括餐宴打包菜色不如預期，就斥責大罵督導主管，其妻在官邸換掉的清潔工至少20位，服務她的外交人員至少5人，但因為俞大㵢與國安會秘書長吳釗燮關係良好，所以要換掉沒那麼容易。立院院會今日邀請行政院院長卓榮泰提出施政方針及施政報告，並繼續備詢。立委王育敏表示，俞大㵢傳出霸凌員工外交部處理態度非常消極，是否會正式立案調查？外交部副部長陳明祺表示，「外交部有良好申訴的管道，事實上...」，不會根據傳言做立案調查，除非當事人正式申訴。王育敏反問卓榮泰為何顏慧欣案就主動立案調查，俞大㵢你管得到嗎？還是要總統下令調查？卓榮泰說，外交事務當然是總統職權，但是人事上的行政，外交部跟立院還是一體的，希望外交部能主動了解是否有誤解還是誤會，有需要外交部需要調解，過去包括座車都有說明，都能夠接受。王育敏問新的事證要不要調查？卓榮泰表示，要經過了解，否則情節相當難以想像，身負國家重任的外交官怎麼會用這樣的事，基本上都要相信我們的外交官是專業，要為國家做事情，了解一下對當事人是好的。王育敏再問外交部是否會調查，陳明祺最後表示，遵從卓榮泰指示，會去完整了解，外交部立場是要維持友善職場環境，不管是國內、國外都是一樣。王育敏說，調查後若沒有的話，就還給俞大㵢一個公道，若有的話，就完全不符合外交官該有的風範，用公帑在那邊作威作福，是絕對不能接受的。