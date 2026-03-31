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▲李遠（如圖）今透露《陽光女子合唱團》製片已向文化部說明原委。（圖／取自李遠臉書）

《陽光女子合唱團》稱中國台灣！李遠：別被統戰

▲《陽光女子合唱團》微博上寫上「中國台灣」，引發政治爭議。（圖／翻攝自微博）

國片《陽光女子合唱團》將於4月4日進軍中國市場，怎料宣傳團隊於微博使用「中國台灣地區」一詞，引爆台灣影迷政治敏感神經，惹來不少抨擊，今（31）日文化部長李遠對此表態，以3點聲明呼籲，中國市場規模龐大應小心不被控制、推動國際合作與合資策略並非「中國市場不可」以及國人持續支持國片。《陽光女子合唱團》全台票房突破新台幣7.5億元，並在美國、加拿大、香港、等地上映，4月4日將進軍中國市場，沒想到於微博宣傳時使用「中國台灣地區」，引發政治敏感議題，讓許多台灣影迷不悅。文化部長李遠今表示，該片製片已親自向文化部說明，文化部也進一步了解中國市場運作情形，強調國片要銷售至中國，必須得經過中影跟華夏兩家公司，所有文案、宣傳手法及方式等都掌握於對方手上。李遠說明，只有國片在本土市場取得回收並開展海外市場，壯大台灣自己的文化產業，才不會受制於中國，「因為我覺得只有國片自己市場能夠取得回收，然後多一點別的市場之後，我們才不會被中國市場擺布，所有的文化產業都一樣，只有壯大自己，在我們自己的自由土壤上茁壯，才不會被控制，然後也會更自由。」李遠也提出3點呼籲，中國市場規模龐大，可能被用於統戰操作、任意修改或擺布台灣電影，甚至藉此挑起台灣內部的對立跟仇恨，他呼籲台灣社會要特別小心；文化部過去推動國際合作與合資策略，轉向中國以外其他國家市場發展；《大濛》、《冠軍之路》、《雙囍》等國片熱絡，國人應持續支持國片，愛護自由。