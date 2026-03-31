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股東會旺季來臨，近期投資人都聚焦在股東會紀念品，再度成為市場焦點！除了已公布贈品內容的公司外，部分尚未揭曉的個股，也吸引投資人提前卡位，搶先取得領取資格。今（31）日為6檔近5年皆有發放紀念品紀錄個股的最後買進日，包括正達（3149）、優你康（4150）、永新-KY（4557）、德宏（5475）、康和證（6016）及邦泰（8935）。雖然目前尚未公布今年紀念品內容，但依過往慣例，發放機率仍高，吸引投資人提前布局、卡位領取門檻。正達午盤股價遇壓，下跌0.3元或0.6%，來到45.05元；優你康午盤下跌0.22元或4.12%，來到5.12元；永新-KY午盤下跌0.4元或0.7%，來到56.9元；德宏午盤下跌13.5元或6.19%，來到204.5元；康和證午盤下跌0.25元或1.51%，來到16.35元；康和證午盤下跌0.25元或1.51%，來到16.35元；邦泰午盤下跌0.45元或2.26%，來到19.5元。此外，已經公開股東會紀念品，今日也同為最後買進日的，包括：世豐（2065）將發放統一超商50元商品卡；輔信（2405）則送出康寧Amber 9吋湯盤（若不足將以等值商品替代）；麗臺（2465）提供深海原萃極效修護面膜（一入）；台驊控股（2636）準備台灣茶摳滋養沐浴皂；麗嬰房（2911）則為嬰兒柔護濕巾20抽單包。此外，宇峻（3546）將發放不鏽鋼調味罐；國鼎（4132）送出樂寇勒扣雙引口彈跳316保溫杯；國光生（4142）提供氣密保鮮罐（不足時以等值商品替代）；鈺創（5351）為全家便利商店50元商品卡（若數量不足亦以等值商品替代）；青雲（5386）則為肥皂組。其他如中菲行（5609）準備鑰匙圈；鳳凰（5706）提供旅遊證件收納袋；雷科（6207）發放牛樟芝菌絲體膠囊10粒入；生華科（6492）送出全家禮物卡50元；大鵬科（7689）CLMX提供多功能收納包；來思達（8066）為伊莎貝爾櫻花香皂二入；公信（8119）則發放超商商品卡35元。