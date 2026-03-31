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全台規模最大的宗教盛事「媽祖遶境」即將於4月12日陸續登場，今年白沙屯與大甲媽祖時程交疊，可望帶動一波更強勁的「隨香經濟」。Yahoo購物觀察，站上媽祖相關商品業績週成長近2倍 ，除了「遶境3神器」需求激增，更出現「小金豆保值」與「文創結緣」等新世代參拜趨勢。媽祖遶境每年最高吸引數百萬人次參與，並帶動數10億元規模的消費力。Yahoo購物觀察，除與媽祖聯名的傳統金飾、佛牌項鍊等買氣增外，平台上開運祈福、裝備補給周邊買氣也升溫，尤其金價波動，入手門檻相較低的0.1錢、0.5錢的「小金豆」，成為小資族祈福兼保值的開運新選擇。隨著年輕信眾比例逐年提升，遶境已從傳統宗教活動，延伸成為結合文化體驗的跨世代場景，Yahoo拍賣亦發現，隨著「粉紅超跑」白沙屯媽祖熱度攀升，印有白沙屯媽祖「勇」字樣的結緣品、文創周邊商品單週熱搜增近7成 ，具設計感的媽祖文創品更成年輕族群參與遶境時，在社群打卡展現個人風格的配件。長時間步行與戶外曝曬，也讓裝備採買需求升級！Yahoo購物指出，今年最夯的「遶境3神器」，包3括固態行動電源、折疊推車／收納箱、冰敷手持風扇，其中以體積輕巧的固態行動電源業績最高成長近8成 ，成為追媽祖、拍照打卡不可或缺的充電裝備。此外，4月氣溫回升，具備冰敷/製冷手持風扇，則成為高溫下長達數百公里急行的熱傷防害救星；長途跋涉需隨時休息，可折疊收納又能充當板凳座椅的「多功能摺疊推車」熱搜量增3倍 、同步熱賣。