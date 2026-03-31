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《陽光女子合唱團》進軍中國 鍾欣凌北京宣傳突淚崩

▲鍾欣凌（如圖）在北京宣傳時，提到作為演員的心路歷程忍不住落淚，感謝大家喜歡這部電影，「被喜歡是ㄧ件非常幸運的事情」。（圖／記者朱永強攝影）

電影文案「中國台灣」惹議 文化部要求劇組說明

《陽光女子合唱團》在台上映後票房至今突破7.5億，刷新台灣影視紀錄。電影將進軍中國，然而日前在微博的宣傳文案中打上「中國台灣地區」，引發網友強烈不滿，出現抵制聲浪。演員群這幾日到中國各城市宣傳，在劇中飾演「王姐」的鍾欣凌，在QA環節忍不住落淚，感性說自己54歲還能被觀眾喜歡，是身為演員最大的福氣。《陽光女子合唱團》將於4月4日在中國正式上映，演員群這幾日也前往當地宣傳。鍾欣凌在北京宣傳時，提到作為演員的心路歷程忍不住落淚，感謝大家喜歡這部電影，「被喜歡是ㄧ件非常幸運的事情」。鍾欣凌有感而發說，好像這幾年一直被大家照顧，她直言身為演員總是戰戰兢兢，每次接到新的角色時，總想著跟導演能不能在同個位置、符合期望。鍾欣凌說：「在54歲時，你會很感謝一路上遇到很多角色，豐富你的人生，我覺得這是演員最棒的事，它可以過很多不一樣的人生。」鍾欣凌認為一部作品，可以帶給人感動或是快樂，那就是演員最大的福氣。《陽光女子合唱團》能獲得大眾喜愛，並創下亮眼票房，鍾欣凌也感謝大家的喜歡。然而，近來電影因宣傳文案中「中國台灣地區」字眼，引來部分台灣網友砲轟。由於該片曾獲文化部等單位補助超過1800萬元，也讓外界質疑是否有「拿台灣資源卻矮化台灣」的情況，就連文化部也關注到此事，要劇組出面說明，風波持續延燒。