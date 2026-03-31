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2026年台北市長選戰逐漸升溫，國民黨方面由現任市長蔣萬安力拚連任，而民進黨人選遲遲未定，成為外界關注焦點。原本呼聲最高的行政院副院長鄭麗君，近期傳出因身負對美談判重任，參選可能性逐漸降低，民進黨內部開始轉向尋找替代人選，傳出已鎖定立委沈伯洋，並展開徵詢作業，最快可能在4月中執會完成提名程序。根據《鏡週刊》最新報導指出，兼任民進黨主席的總統賴清德，曾於3月中旬兩度召集黨內要角與鄭麗君密談，評估其參選意願。儘管鄭未明確拒絕，但多位高層認為，她目前肩負台美關稅談判「主談人」的重要角色，短期內難以抽身投入選戰，尤其上半年更是關鍵時期，使得原本的「扶君計畫」逐漸降溫。黨內布局日前出現轉向，目標改鎖定沈伯洋出戰，然而，這在黨內也引發不同聲音，有多名黨政幕僚、派系要角認為，沈伯洋以學者出身，長期專注於中共對台認知作戰議題，雖在網路聲量與綠營支持者間具有優勢，但台北市選情結構向來偏藍，「抗中保台」、「反中牌」路線未必有助於拓展中間選民，恐影響整體選戰策略。另一方面，民進黨台北市議員洪健益則持正面看法，他大讚若由沈伯洋出戰，將讓蔣萬安面臨一場艱困選戰。至於沈伯洋則對此表示，關鍵仍在於蔣萬安過去3年的施政表現，是否符合市民期待、有沒有達到大家的期望，這才是左右選情的核心因素。