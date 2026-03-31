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▲朴寶劍的好人品和個性，讓羅PD都掛保證，直言：「如果有人罵寶劍，一定是那個人本身有問題」。（圖／IG @bogummy）

韓國演員朴寶劍出道以來美談不斷，無論是合作過的演員、甚至只是擦肩而過的工作人員，都對他讚譽有加。最近網路上又流傳出一則美談，網友爆料指出，某一次拍攝雜誌時，他竟然親自背韌帶撕裂的工作人員下樓，讓大家忍不住感嘆：「朴寶劍到底還有什麼事情做不到？」近日，一名時尚雜誌的工作人員在網路上分享了自己與朴寶劍共事一週的心得。該名工作人員坦言過去對藝人難免有偏見，總是覺得藝人都有人設，但朴寶劍完全打破了他的認知。長達三天兩夜的高強度熬夜拍攝中，寶劍不僅絲毫沒有疲態或怨言，更展現了超越敬業的體貼。當時該工作人員正因髕骨韌帶撕裂、行動極度不便，想去上廁所都還要上下樓梯。寶劍看到工作人員一瘸一拐地吃力爬樓梯後，他竟然毫不猶豫地主動彎下腰，親自背著這名工作人員下樓。不僅如此，在後續的拍攝行程中，他甚至特別叮囑自己的經紀人與團隊，協助該名受傷的員工，讓他感動不已，直呼：「寶劍真的不只是『善良』的程度而已。」事實上，朴寶劍的美談早已多到甚至還有「美談製造機」的稱號。曾有空服員透露，他在飛機上不僅對乘客禮貌有加，甚至會主動幫忙整理散亂的毛毯。而在拍攝《雲畫的月光》期間，他也曾被捕捉到在雨中為工作人員撐傘，自己卻半邊肩膀濕透的畫面。羅PD之前還曾說過，如果有人說寶劍的壞話，那一定是那個人本身有問題！在新的美談曝光後，網友紛紛留言：「寶劍真的是天使下凡」、「到底有什麼是寶劍辦不到的！」、「他本人總有聖光在周圍」，甚至還有人浮誇表示：「開始懷疑他是不是菩薩化身！」感嘆寶劍完美到已經是太神奇的程度了。