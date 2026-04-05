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▲小S（如圖）當時直球逼問李心潔，為什麼後來就和她漸行漸遠。（圖／小姐不熙娣YouTube）

▲李心潔（如圖）笑說自己電話號碼都沒變，小S還是可以打給她。（圖／小姐不熙娣YouTube）

▲李心潔曾靠《見鬼》拿過金馬獎影后。（圖／金馬執委會提供）

50歲馬來西亞籍女星李心潔近日參加中國實境節目《乘風2026》（又名乘風破浪的姐姐第7季，浪姐7），在大陸引發關注。而李心潔過去在台灣出道，20年前與大小S姊妹曾有深厚感情，可惜後來就漸行漸遠，直到2023年，李心潔來台受訪時才透露疏遠原因。李心潔3年前來台，作客小S主持的節目《小姐不熙娣》，宣傳自己的演唱會。當時小S就透露，自己和大S曾跟李心潔是好友，3人20年前還一起去香港玩過，小S也因此逼問李心潔：「妳為什麼突然跟我漸行漸遠？」直球丟出問題讓李心潔笑翻。李心潔回憶自己當時是透過同公司的吳佩慈才認識大小S，她也記得3人去香港玩的故事，那時候確實相處得很開心。李心潔也解釋，她並非故意與小S疏遠，坦承因個性關係，經常在和她們聚會時，覺得自己插不上話；加上李心潔後來又搬到香港去當演員，跟小S當主持人的性質不同，所以才漸漸比較少主動與小S姊妹聯繫。小S當天也談起在香港玩的點滴，抱怨李心潔，「妳在香港做了一件事，讓我很想賞妳巴掌」。小S表示自己當時比較愛面子，李心潔在百貨公司搭手扶梯時站在她後面，位置比較高，居然看著她的頭頂說：「妳頭皮屑好多喔」，讓小S瞬間覺得很尷尬，直呼自己至今都還記得這件事，記仇反應也逗樂李心潔。其實從兩人一來一往的互動可以看出她們並未交惡，只是許久未聯繫，一見面還是很愛鬥嘴。李心潔更說自己的電話號碼20年都沒換，小S如果打給她還是會響，結果換小S失禮地說：「我手機裡面好像沒有妳的名字欸」。回顧李心潔演藝之路，她18歲就被張艾嘉挖掘，來台簽入滾石唱片，成為歌手，在台灣以及香港共發過4張EP、5張正規專輯。2002年時，李心潔靠電影《見鬼》爆紅，拿下金像獎、金馬獎最佳女主角，此後就多專注在拍電影上。去年則和舒淇主演了台、泰合作的影集《回魂計》，在Netflix上橫掃亞洲多國Top 10榜單，可見李心潔的人氣與實力依舊在線。