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新加坡4月1日正式實施飲料容器押金制度，民眾購買瓶裝或罐裝飲料需多付0.1新幣（約新台幣2.4元），回收後才能領回。這項被視為強化回收的重要政策，在環保目標與民生成本之間引發討論，從垃圾處理壓力、物價變動到弱勢族群生計，都成為關注焦點。新加坡街頭乾淨有序，但垃圾問題並未消失。官方統計顯示，家庭垃圾中約三分之一屬於包裝廢棄物，其中塑膠回收率長期偏低，約只有5%。更關鍵的是，全國唯一的垃圾掩埋場實馬高島（Semakau Landfill）預計在2035年達到飽和，若廢棄物持續增加，將面臨處理空間不足的壓力。押金制度因此被視為「不得不做」的政策。新規涵蓋150毫升至3000毫升的飲料容器，消費者購買時支付押金，將空瓶投入回收機後可透過電子錢包或交通卡退款。政府同步在全國設置超過1000台回收機，並將據點設在公共住宅區與商場周邊，強調「5分鐘內一定找得到回收點」，降低民眾參與門檻。官方設定明確KPI，首年回收率要達60%，第三年提升至80%，未達標將對營運單位開罰最高50萬新幣（約新台幣1200萬元）。政策設計核心並非宣導，而是透過金錢誘因改變行為，讓回收變成日常習慣。不過，制度上路也帶來現實成本問題。飲料業者與進口商指出，回收系統涉及物流、分類、儲存與行政作業，實際成本遠高於0.1新幣（約新台幣2.4元）押金本身。部分業者預估，未來飲料售價可能上漲0.25至0.6新幣（約新台幣6至15元），等於消費者仍需承擔額外支出。許多歐美季節性飲料或精釀啤酒，包裝設計多樣，每款都需重新註冊與貼標，增加成本與時間。政府提供最高2500新幣（約新台幣6萬元）補助，但業者認為難以完全吸收成本，部分商品可能因此退出市場。政策也可能改變社會底層的經濟結構。新加坡存在一群俗稱「Karung Guni」的回收者，長期透過收集瓶罐維生。過去餐飲業者會集中交給他們處理，如今押金可由消費者自行回收領取，這些族群的收入來源恐被削弱，衝擊生計。從國際經驗來看，押金制度確實能大幅提高回收率。冰島1989年率先實施後，歐洲多國跟進，平均回收率可達90%以上。德國、挪威等國已建立成熟系統，回收率甚至接近100%。英國也預計未來上路，盼降低一次性容器浪費。台灣曾在1990年代推動寶特瓶押金制度，一度讓回收率衝高，但後續因成本壓力與管理問題逐步調整並取消。聯合國指出，塑膠佔海洋垃圾約85%，預估2040年每年將有2300萬至3700萬公噸塑膠流入海洋。環保團體認為，押金制度只是手段之一，若源頭減量沒有同步進行，問題仍難根本解決。新加坡這次押金制上路，是一場政策實驗。政府試圖用制度改變習慣，也測試社會對環保成本的接受程度。未來回收率能否提升，同時避免物價與社會衝擊擴大，將成為其他國家觀察的重要指標。