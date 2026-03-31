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權恩妃成為GD師妹 加盟AI公司Galaxy

「水彈女神」權恩妃介紹 出道前在麵包店、咖啡廳打工

▲2014年出道的權恩妃，一路走來不容易，曾是Secret、Girl's Day、INFINITE、Lovelyz的伴舞，後來參加選秀節目才闖出一片天。（圖／IG@silver_rain.__）

南韓Waterbomb「水彈女神」權恩妃確定跳槽，今（31）日傳出將加盟Galaxy Corporation，該公司是結合AI娛樂的科技公司，旗下首位藝人是G-Dragon（GD），後來坎城影帝宋康昊、《Running Man》金鐘國、SHINee泰民等人都加盟，如今權恩妃即將成為上述音樂、影壇大咖前輩們的師妹。根據《STARNEWS》報導，權恩妃與所屬公司Woollim娛樂的合約今天到期，雙方決定不續約，正式結束合作關係，她預計加入Galaxy Corporation。新聞指出，權恩妃跟Galaxy近期已碰面討論完簽約事宜，目前剩下最後的細節調整，據悉這次是Galaxy方主動積極洽談，合約也是「誠意十足」，所以權恩妃才會點頭挑槽。Galaxy Corporation是韓國首個AI娛樂科技公司，主打結合AI與機器人技術，拓展娛樂內容版圖，他們簽下的第一位藝人就是天王GD，後來坎城影帝宋康昊、金鐘國也都加盟，近期也簽下SHINee泰民，藝人陣容十分強大。權恩妃2014年出道，2018年透過選秀節目《PRODUCE 48》以第7名成績加入限定女團IZ*ONE並擔任隊長，正式打開知名度，團體於2021年4月29日解散後，她轉型為SOLO歌手持續活動，陸續推出〈Door〉、〈Glitch〉、〈Underwater〉、〈The Flash〉、〈Hello Stranger〉等作品累積代表作，近年更在夏季大型音樂祭「Waterbomb」表現特別搶眼，以穩定唱跳實力搭配身高158.4公分、44.7公斤的勻稱火辣身材比例加上舞台魅力，澈底顛覆過去女偶像的保守形象，成功掀起話題，因此有著「Waterbomb女神（水彈女神）」封號。其實她的出道歷程一路不輕鬆，2014年曾是Secret、Girl's Day的伴舞，還在麵包店、網咖、便利商店、咖啡廳打工撐生活，同年7月以8人女團Ye-A出道後隔年卻退團，轉入Woollim娛樂當練習生，持續擔任INFINITE、Lovelyz伴舞，甚至與LE SSERAFIM隊長金采源當過室友，直到2018年參加《PRODUCE 48》演藝事業才迎來轉機。