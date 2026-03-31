今（31）日受到西南風沉降影響，白天全台各地溫暖如夏，尤其南台灣、台東高溫狂飆，體感溫度上看38度，台南市玉井區中午出現最高溫36.2度，中央氣象署持續針對台南、高雄、屏東、台東發布「高溫資訊」；不過傍晚有鋒面接近，北台灣率先轉雨，明（1）日雨區擴大，全台都有降雨機率。
氣象署今天針對台南、高雄、屏東、台東發布「高溫資訊」，提醒民眾，天氣高溫炎熱及西南風沉降影響，台東縣有焚風發生的機率，建議減少戶外活動及勞動，避免劇烈運動、注意防曬、多補充水份，台南市玉井區飆出攝氏36.2度本日最高溫。
⚠️高溫黃色燈號：台南市、高雄市、屏東市、台東縣
🟡今天（3/31）各地高溫排行榜
1、台南市玉井區，攝氏36.2度
2、台南市楠西區，攝氏35.2度
3、台南市南化區，攝氏34.7度
4、屏東縣內埔鄉，攝氏34.6度
5、高雄市甲仙區，攝氏34.4度
氣象署預報員朱美霖提醒，明天鋒面通過，全台都有降雨機率，中部以北、東北部全天不定時有「局部短暫陣雨、雷雨」，中南部、花東也偶爾有陣雨，清晨至上午雨勢最明顯；周四東北季風減弱，但水氣依舊偏多，西半部持續有局部短暫陣雨。
朱美霖指出，清明連假天氣變化快，周五白天各地雨勢趨緩，但午後又有鋒面接近，入夜各地降雨機率遞增；周六鋒面籠罩全台有雨，且中部以北要注意大雨出現，周日鋒面遠離，中部以北、東半部仍有局部短暫陣雨，南部轉為多雲。下周一又有鋒面接近，中部以北是降雨熱區。
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⚠️高溫黃色燈號：台南市、高雄市、屏東市、台東縣
1、台南市玉井區，攝氏36.2度
2、台南市楠西區，攝氏35.2度
3、台南市南化區，攝氏34.7度
4、屏東縣內埔鄉，攝氏34.6度
5、高雄市甲仙區，攝氏34.4度
氣象署預報員朱美霖提醒，明天鋒面通過，全台都有降雨機率，中部以北、東北部全天不定時有「局部短暫陣雨、雷雨」，中南部、花東也偶爾有陣雨，清晨至上午雨勢最明顯；周四東北季風減弱，但水氣依舊偏多，西半部持續有局部短暫陣雨。
朱美霖指出，清明連假天氣變化快，周五白天各地雨勢趨緩，但午後又有鋒面接近，入夜各地降雨機率遞增；周六鋒面籠罩全台有雨，且中部以北要注意大雨出現，周日鋒面遠離，中部以北、東半部仍有局部短暫陣雨，南部轉為多雲。下周一又有鋒面接近，中部以北是降雨熱區。