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▲LINE TODAY「生活頻道」上線全新「自由座等候時間預估」資訊服務。（圖／官方提供）

高鐵自由座等多久?

LINE TODAY生活頻道直接查

▲即日起在LINE TODAY「生活頻道」中，透過選單即可一覽各站自由座排隊等候時間預測。（圖／官方提供）

清明連假即將展開，返鄉與出遊人潮蓄勢待發，高鐵自由座也再度成為不少民眾最關心的交通熱點。看準連假期間交通資訊需求明顯升溫，，提前掌握排隊時間與人潮變化，幫助民眾規劃更順暢的返鄉、出遊動線。LINE TODAY指出，每逢連續假期，平台上的交通資訊需求都會明顯增加，尤其對搭乘高鐵自由座的旅客來說，最在意的往往不是有沒有車，而是進站後到底還要排多久。這次與台灣高鐵深化合作，正是鎖定這類高頻需求，將原本分散的候車資訊整合進LINE TODAY生活頻道，讓民眾在熟悉的平台上，就能快速掌握候車現況，不必臨時到站後才發現人潮滿滿、行程全被打亂。根據LINE TODAY說明，這項「自由座等候時間預估」服務整合的是台灣高鐵官方數據，預估資訊每30分鐘更新一次，顯示內容與高鐵企業網站一致。即日起，用戶只要進入LINE TODAY「生活頻道」，選擇站別以及南下、北上方向，就能一覽各站自由座排隊等候時間預測，快速掌握不同時段的人潮燈號與候車壓力。民眾可依照步驟從LINE App下方進入TODAY頁面，再點選生活頻道，往下滑找到高鐵乘車速報，即可查看「台灣高鐵當日自由座」資訊。系統也會透過圖示標示不同等候區間，包含20分鐘內、約20至40分鐘、約40至60分鐘、約60至80分鐘，以及80分鐘以上等，讓使用者能更直覺判斷是否該提早出門，或乾脆避開最塞時段。