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中東戰火持續延燒，霍爾木茲海峽通航受阻，東南亞能源供應壓力進一步升高。菲律賓唯一煉油廠佩特龍（Petron）在原油到貨受阻、國內燃料庫存吃緊之下，緊急破例採購近250萬桶俄羅斯原油應急，這波地緣衝突對區域能源市場的衝擊，已從價格波動進一步演變成實際供應危機。菲律賓唯一煉油廠佩特龍因中東戰事升高、霍爾木茲海峽航運受阻，緊急採購近250萬桶俄羅斯原油，作為維持國內燃油供應的應急措施。母公司生力集團（San Miguel Corp）3月30日向菲律賓證券交易所提交文件指出，原定經霍爾木茲海峽運送的兩批、合計400萬桶原油已受阻，其中一批因無法取得安全通行許可取消，另一批則因紅海與霍爾木茲海峽風險升高而喊停。生力集團表示，這次採購是在「極度迫切」情況下做出的特殊安排，也是窮盡所有商業與營運替代方案後的非常手段。公司強調，若原油供應中斷導致煉油廠停產，恐將引發全國性燃油短缺，並推高市場價格，進一步衝擊交通、物流與民生物價。佩特龍目前供應菲律賓約3成燃油需求，是當地最關鍵的能源供應來源。隨著中東衝突外溢至能源運輸航線，菲律賓面臨的已不只是進口成本上升，更是實際供油穩定性受到威脅。菲律賓政府先前已宣布國家進入能源緊急狀態，市場也持續關注後續是否還會出現更大規模的燃油短缺。在油價飆升壓力下，菲律賓國內不滿情緒同步升高，部分吉普尼（jeepney）司機已發起示威，抗議燃料成本快速上漲侵蝕生計。為穩定民生物價，政府也考慮對進口大米設下每公斤50比索（約新台幣28元）的價格上限，避免能源成本繼續向食品價格擴散。菲律賓廉價航空宿務航空表示，目前燃油儲備仍足以支撐營運至6月，正與供應商及產業夥伴密切合作，確保未來數月供應穩定，以降低能源波動對航班運作的衝擊。越南方面也同步啟動應變措施。官方已要求國內最大宜山煉油廠減少石化產品產量，優先提高燃料供應，並規劃在廠區周邊緊急興建新的石油儲存系統，以提升能源安全。平山煉油廠則傳出正與俄羅斯、奈及利亞及安哥拉洽談新的原油來源，盼分散中東供應風險。此外，在東南亞多國接連面臨油品吃緊之際，中國上週末也開始向區域市場輸出部分柴油與餾分燃料。根據船舶追蹤資料，中國已向菲律賓運送超過26萬桶柴油，並向越南供應約10萬桶餾分燃料，外界預料這批貨源可望暫時緩解當地成品油短缺壓力。從菲律賓破例採購俄油，到越南擴大找尋替代來源，可以看出東南亞各國眼前最急迫的問題，已經是如何把油源穩住。只要霍爾木茲海峽風險沒有明顯降溫，這場由中東戰火引發的能源震盪，短時間內恐怕還會持續牽動區域市場神經。