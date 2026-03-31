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▲經典款統一布丁售價12元，限定版「焦糖出走咘布」售價18元。（圖／記者鍾怡婷攝）

▲符合資格的會員，可點進APP內的「會員訂閱制」，領取月月跨通路加碼優惠。（圖／翻攝自7-11）

打造衝擊味蕾的新選擇，每份售價38元。



此為限量販售商品，不管是香菜愛好者或是想嘗試新口味的顧客都別錯過了！



▲全家延續「香菜」熱潮，趁著4月1日推出「香菜熱狗」。（圖／全家提供）

搶攻愚人節話題商機！7-11愚人節推出限定商品「統一布丁 焦糖出走咘布」，再度翻轉經典美食。而之前「翻轉布丁 丁布」一推就造成瘋搶，不少人手慢搶不到嚐鮮，這次7-11推出「訂閱會員」限定預購活動，會員提早結帳就能第一批拿到手。而全家今年愚人節則是從經典美食熱狗下手，將香菜研磨入餡，打造衝擊味蕾的新選擇。7-11去年推出「翻轉布丁」將焦糖與布丁上下顛倒，今年愚人節又創意出招！4月1日起門市開賣「統一布丁 焦糖出走咘布」，這次少了焦糖醬只有全金黃色滑嫩布丁，口感濃郁滑順香甜不膩，數量有限售完為止（各店到貨時間可能有差異，依門店實際到貨時間為主）。不過為了回饋會員支持，7-11同步推出uniopen PRIMA訂閱會員專屬預購活動，即起至4月1日23時59分開放搶先訂購，只要是訂閱會員專屬就可在APP先領取預購券，並且到門市結帳，屆時到貨就能秒入手！若符合資格的會員，可點進APP內的「會員訂閱制」，領取月月跨通路加碼優惠「立即兌換」，領到預購券後，要記得到門市結帳才是完成訂購喔！全家則是延續「香菜」熱潮，趁著4月1日推出「香菜熱狗」，嚴選新鮮香菜經低溫研磨入餡，每一口都能感受到肉汁與香菜芬芳在口中交織，