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在選美舞台上出糗，通常足以讓一名參賽者瞬間失分，但泰國18歲佳麗甘末宛卻把意外變成自己的代表作。她先是在預賽中遇上牙齒貼片脫落，臨場反應冷靜到讓全網記住她，接著又在決賽夜主動重現這一幕，用自嘲和舞台感把尷尬翻成話題，雖然最後沒有奪冠，卻成功把自己推成本屆萬國小姐最有記憶點的選手之一。這起插曲發生在3月25日的2026年泰國萬國小姐預賽。當時代表巴吞他尼府出賽的甘末宛（Kamolwan Chanago）在台上自我介紹，牙齒貼片突然脫落，畫面還是直播狀態，幾乎沒有補救空間。不過她沒有慌張離場，而是迅速整理、維持笑容，接著完成後續走秀，這段影片很快就在社群平台瘋傳。也因為這個反應夠穩，外界討論很快從「出糗」轉向「專業」。不少網友把那一刻形容成今年泰國選美最經典的名場面，萬國小姐方肯定她在突發狀況下仍維持台風與冷靜，反而讓她的辨識度大幅拉高。對選美賽事來說，臨場危機處理本來就是評價的一部分，甘末宛這次等於用最意外的方式，讓觀眾直接看到她的抗壓性。到了3月28日決賽夜，甘末宛沒有避談這場意外，反而直接把它搬回舞台。她以幽默方式重現自己先前牙貼片掉落的橋段，親手把原本可能成為黑歷史的瞬間，改寫成自己的舞台符號。這種處理方式再度引爆討論，也讓她在決賽後持續佔據版面。這場決賽最終由春武里府佳麗Pattama Jitsawat奪下2026年泰國萬國小姐后冠，將代表泰國前往印度參加國際賽。不過從話題熱度來看，甘末宛雖未奪冠，聲量卻絲毫不低。她沒有靠完美無缺被記住，反而靠一次失誤和兩次漂亮的收尾，讓觀眾記得什麼叫真正的臨場反應。