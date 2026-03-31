春暖花開，正是出遊好時機！位於新北市林口的國家檔案館4月推出「春遊檔案趣—阿凱將×鶇鶇邀您搭機捷玩闖關」主題活動，聯手桃園捷運公司邀請民眾搭機捷到檔案館玩闖關、拿限量聯名好禮。
國家發展委員會檔案管理局長林秋燕表示，本次活動特別由檔案館吉祥物─阿凱將（取自檔案英文Archives諧音）邀請桃捷吉祥物─鶇鶇(ㄉㄨㄥ ㄉㄨㄥ)來闖關，帶領大家用「大人需要思考，小孩也能理解」的輕鬆趣味視角，探詢展覽與展件的驚喜與樂趣，全齡皆適合，歡迎大家來國家檔案館實地挑戰，共創知性美好的時光。
桃捷公司表示，桃園捷運不僅是通勤交通運具，更是帶動全民探索景點與獲取新知的推手。本次跨界合作，開啟雙方人氣吉祥物「鶇鶇」與「阿凱將」的趣味互動，開箱A9站周邊的熱門新景點一國家檔案館。民眾搭機捷至A9站，即可輕鬆於一旁的林口轉運站轉乘免費接駁車直達國家檔案館。適逢4月兒童節期間，邀請大小朋友跟著鶇鶇的腳步搭乘桃捷出遊，免去塞車煩惱，一起開啟春遊樂趣。
檔案管理局說明，「春遊檔案趣」活動於4月1日至30日在國家檔案館2樓展廳舉行，依闖關卡提示探索展廳並完成任務，即可獲得「阿凱將×鶇鶇」聯名闖關紀念禮（贈完為止），前800名完成闖關者還可加碼獲得限量「阿凱將x鶇鶇聯名悠遊卡套」，完成闖關並填寫回饋問卷再抽20名「阿凱將帆布提袋」，歡迎一起探詢您不可不知的台灣故事與檔案小知識。
國家檔案館位於新北市林口區檔案館路1號，每週二至六9時至17時開放，週日、週一、國定假日及春節連續假期休館。活動詳情請至官網查詢，同時歡迎欣賞鶇鶇闖關短片，搶先感受闖關樂趣。
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桃捷公司表示，桃園捷運不僅是通勤交通運具，更是帶動全民探索景點與獲取新知的推手。本次跨界合作，開啟雙方人氣吉祥物「鶇鶇」與「阿凱將」的趣味互動，開箱A9站周邊的熱門新景點一國家檔案館。民眾搭機捷至A9站，即可輕鬆於一旁的林口轉運站轉乘免費接駁車直達國家檔案館。適逢4月兒童節期間，邀請大小朋友跟著鶇鶇的腳步搭乘桃捷出遊，免去塞車煩惱，一起開啟春遊樂趣。
檔案管理局說明，「春遊檔案趣」活動於4月1日至30日在國家檔案館2樓展廳舉行，依闖關卡提示探索展廳並完成任務，即可獲得「阿凱將×鶇鶇」聯名闖關紀念禮（贈完為止），前800名完成闖關者還可加碼獲得限量「阿凱將x鶇鶇聯名悠遊卡套」，完成闖關並填寫回饋問卷再抽20名「阿凱將帆布提袋」，歡迎一起探詢您不可不知的台灣故事與檔案小知識。
國家檔案館位於新北市林口區檔案館路1號，每週二至六9時至17時開放，週日、週一、國定假日及春節連續假期休館。活動詳情請至官網查詢，同時歡迎欣賞鶇鶇闖關短片，搶先感受闖關樂趣。