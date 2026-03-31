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國民黨台中市長黨內初選結果今天出爐，由立法院副院長江啟臣出線。民進黨議會黨團總召周永鴻喊話「歡迎江啟臣回台中面對市民的檢驗」，也提醒他不要學盧秀燕的「包牌問政」風格，說一套做一套。民眾黨中央委員江和樹大讚江啟臣學經歷俱佳，並以兩人姓氏喊出「期待台中江江好」；江啟臣也在臉書回應「咱作伙為台中拚更好的未來」。得知江啟臣出線，台灣民眾黨中央委員江和樹開心地喊「江啟臣是我們最好的選擇，藍白一定要合作」！早就表態力挺江啟臣的他說「台中市要更好，請支持『江江好』！『台中江江好』是我們的期待，2026這一戰，台灣民眾黨會全力相挺國民黨候選人」。他指出2026、2028必須合作，最終目標下架民進黨，早已是藍白的共識。江啟臣學經歷都很好，不僅可以讓台中被國際看見，市民也敢大聲講出來「我們的市長就是江啟臣」。江啟臣在江和樹臉書留言感謝，喊出「咱作伙為台中拚更好的未來」。民進黨團總召周永鴻則說，江啟臣若真心爭取台中市民支持，當務之急就是以立法院副院長的身分，積極運作協調、儘速通過中央政府總預算。總預算遲遲不過，通勤族每天依賴的Tpass月票、租屋族的租金補貼、長照服務、學校設備更新、地方重大建設通通受影響。周永鴻強調，江啟臣想選市長，就不能一邊喊關心市民，一邊在立法院卡預算，更不要學盧秀燕的「包牌問政」風格，對軍購、鄭麗文計畫訪中等爭議議題左右逢源、模糊帶過。台中市民要的是有擔當、有立場的領導人，不是遇到問題就閃的政客。