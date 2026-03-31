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日本眾議員暨日華議員懇談會會長古屋圭司日前訪台並拜會總統賴清德，未料中國竟以勾連台獨分裂勢力等理由制裁，凍結古屋圭司在中國財產並禁止其入境。對此，我外交部發言人蕭光偉今（31）日指出，中國用所謂制裁手段施壓台灣國際友人，充分暴露威權、霸凌心態，外交部譴責這樣的行為，也誠摯歡迎和感謝所有台日友好的交流。另外，外交部次長陳明祺也表示，古屋圭司是台灣長期友人，和台灣正常交往再自然不過，外交部對中國用跨境鎮壓的方式進行外交相當不以為然，不僅無效又無端生事，希望中國自己找個台階下。蕭光偉今表示，對於中國的行徑，可以分2點說明。首先，外交部重申，中華民國台灣是主權獨立國家，與中華人民共和國互不隸屬。中共政權未曾統治過台灣，而台灣更不是中華人民共和國的一部分，台灣主權是屬於全體台灣人民所有。雙方互不隸屬，更是國際社會公認的客觀事實與現狀。台灣與理念相近國家進行友好合作交流是我國主權行為，中國無權置喙，也無權干預。中共以所謂「制裁」等手段，企圖威脅、施壓我國際友人，充分暴露其威權心態與霸凌本質，外交部表達強烈抗議及嚴正譴責。蕭光偉強調，古屋圭司長年支持台灣不遺餘力，是台灣重要國際友人，最近一次訪台就是本月來台參加外交部主辦的「玉山論壇」，至今更是已訪台數十次。古屋圭司自2018年接任「日華懇」會長以來，每年率團訪台祝賀我國國慶，並促成「日華懇」多次發表公開聲明支持我國參與WHO及CPTPP、舉行台美日三邊安全對話論壇，以及積極推動日本戶籍謄本國籍欄登記台灣等，以具體行動深化台日各領域合作交流關係。蕭光偉表示，外交部誠摯歡迎並感謝所有支持台日友好交流、關注台灣民主發展的日本國會議員來台訪問，也期盼今後與日本等理念相近國家持續密切合作，共同為印太區域的和平、穩定與繁榮做出貢獻。同時，外交部次長陳明祺今也對此狠嗆中國表示，古屋圭司是台灣長期友人，和台灣正常交往再自然不過，外交部對中國用跨境鎮壓的方式進行外交相當不以為然，不僅無效又無端生事，希望中國自己找個台階下。