我是廣告 請繼續往下閱讀

中東戰事升高，黃金這次卻沒有照著「避險資產一定上漲」的劇本走。華僑銀行最新數據顯示，自2月28日衝突升級後的4週內，旗下黃金交易量比前4週大增60%，更是去年同期的7倍，連首次進場的新手投資人也明顯增加，顯示金價急挫反而吸引一波逢低布局買盤進場。根據《Business Times》報導，華僑銀行指出，2月28日中東衝突升高後的4週內，黃金交易量較前一個4週區間增加60%，若和去年同期相比，增幅更達7倍；若單看今年同一波衝突後的4週，交易量也年增6倍。值得注意的是，這波買盤裡有不少新面孔，首次投資黃金者占華僑銀行貴金屬投資者總數約7%。市場原本預期，地緣政治風險升高會帶動黃金續強，但實際走勢卻反過來。根據報導，金價在2月27日仍高掛每盎司5278美元（約新台幣16.78萬元），到了3月23日盤中一度跌近4100美元（約新台幣13.04萬元），終場約落在4400美元（約新台幣13.99萬元）附近。其他市場資料也顯示，3月23日金價收在4463.57美元（約新台幣14.19萬元），與報導描述的區間大致一致，反映這波修正幅度相當明顯。華僑銀行認為，黃金在戰事爆發前本來就已站上高檔，當市場風險事件真正落地後，反而引發部分資金獲利了結，加上市場對現金與流動性的需求升高，也帶動黃金遭到拋售。這代表短線上壓住金價的力量，來自宏觀壓力與資金調度需求，而不是單純的避險情緒消失。3月油價因中東局勢劇烈波動，重新點燃市場對通膨升溫的憂慮，投資人因此下修對聯準會降息時點的期待，美債殖利率與美元同步走強，進一步削弱不生息的黃金吸引力。即使金價在3月底略有反彈，3月全月仍可能創下2008年以來最差單月表現之一。不過，價格跌勢並沒有把投資人嚇跑，反而讓部分人把這次修正視為進場機會。華僑銀行資金產品與股票部主管Germaine Tan表示，雖然金價回調，但投資人的參與度反而增加，顯示市場對黃金作為投資組合避險工具的角色，信心並未動搖。黃金這次雖然沒在第一時間扮演「往上衝」的避風港，卻仍被不少投資人視為震盪市況下可以撿便宜、補配置的資產。