我是廣告 請繼續往下閱讀

因一時好奇窺探隱私，知法犯法！時任台中第六分局的盧姓女偵查佐，2020年利用職務之便登入警政署系統，以「偵辦刑案」或「舉發交通違規」等名義，非法查閱網紅及同事共5人的個資。台中地院審理後，認定其行為嚴重損害警政系統正確性並侵害民眾隱私，依違反《個人資料保護法》判處1年2月徒刑；考量其認罪悔改且獲被害人諒解，予以緩刑2年，全案仍可上訴。檢警調查指出，盧姓女警自2020年9月起，先後擔任台中市警察局第六分局警員及偵查佐，明知非因公務不得隨意查詢民眾的車籍、年籍及身分證編號等私密資料，卻鎖定包括網紅及同僚等5名對象，進行個資查詢。為了規避內部審核，盧員在辦公處所登入公務電腦後，於「車籍系統」及「智慧分析決策支援系統」的查詢用途欄位中，點選「舉發交通違規」、「偵辦刑事案件」或「執行刑事案件」等不實事由，導致錯誤的電磁紀錄留存在警政系統主機中，嚴重損害內政部警政署對資訊系統管理的正確性，並以此手段不當蒐集他人個資。檢方偵辦期間，盧姓員警對犯行供認不諱。儘管盧員深知該五名民眾並未涉及任何刑事案件，其個人資料顯然不在其執行法定職務的必要查詢範圍內，卻仍以虛構事由登入系統非法取得資料。檢方認定盧員蒐集民眾個資僅是為了滿足「私人目的」，行為已嚴重越位，依違反《個人資料保護法》將她起訴。台中地院審理指出，盧員雖為滿足私慾窺探個資，但未進一步外流或圖利，且獲被害人諒解，故依刑法第59條減刑。法官認為盧員知法犯法、侵害民眾隱私，依《個資法》等5罪合併判處有期徒刑1年2月，審酌其確有悔意，宣告緩刑2年，並應向公庫支付15萬元。