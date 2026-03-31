我是廣告 請繼續往下閱讀

台積電現已成為台股絕對核心，而這樣一家獨大的局面也讓台股高度依賴台積電股價表現，也恐造成單一風險集中、中小企業被邊緣化的結構性問題，對此，前國泰投信董事長、東海大學客座教授張錫認為，這樣不是不好，因為最強「艦隊」帶頭，台灣的「小雞」才有機會出現在國際市場上，如果沒有台積電，中小型企業能見度更低、更難在國際上募資。寬量國際今日舉行2026年第二季國際媒體記者會，市場指出台積電獨大導致排擠效應，薪資、人才也是，而資本市場更是如此，也導致台股頻創新高，主要是台積電上漲帶動，但其他類股不一定同步上漲，出現「指數創高，市場沒感覺」的現象。市場也質疑台積電的卓越績效帶領台股站上新高度，大盤結構卻更趨向單一化。對此，張錫認為，台積電的好「不是只有他好」，而是他把供應鏈帶起來。他指出，過去台積電多採用國外原料供應，但台積電董事長魏哲家使用本土供應鏈，「非常有 guts的，對本土非常好。」這也會帶動產業發展，甚至把台灣帶到美國、日本、德國去，也就是把整體帶到海外，是「大雞帶小雞」的一個政策。張錫表示，這絕對不是不好，尤其有個領頭帶著走，讓一些中型企業逐漸茁壯成大型企業，「利用資本市場，我覺得這是一個對的方向。」所以，他認為，不能說這樣不對，因為台灣必須把最強「艦隊」頭帶出來，後面的小雞才有機會帶到國際市場上，如果沒有台積電，企業能見度更低、更難在國際上募資。張錫提到，台灣政府也非常支持這樣的護國神山，希望說利用台積電帶動整個供應鏈成長，這對台灣整個市場絕對是一個正面、強大的方向。至於媒體關心台灣股市是否會走空？他強調，不可能，有台積電在怎麼會走空？整體外資成長，魏哲家指每年是25%的成長，AI是超過50% ，這是剛需且是很穩固的趨勢，「晶片都是搶到爆」，所以無論市場再怎麼跌，成長還是很確定的。