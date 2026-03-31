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台中市長盧秀燕日前接受專訪首度對軍購案表態，認為合理應該通過8000億至1兆之間，明顯與國民黨主席鄭麗文主張「3800億+N」大不同；隨後鄭麗文受訪時則表示，自己與盧市長姐妹情，溝通從來都沒有問題。對此，資深媒體人黃暐瀚分析，盧秀燕的勇敢表態，是宣示參選2028總統的起手式。黃暐瀚指出，爭議了4個多月的軍購案，台中市長盧秀燕以接受媒體專訪的方式，公開宣示支持軍購8000億至1兆，並且不需等到「發價書」就該主動爭取，理由是台灣需要軍備，且全球都在搶，盧秀燕的勇敢表態，在他看來，是宣示參選2028總統的起手式。黃暐瀚表示，更精確地說，盧秀燕不只是「宣示要選2028」，因為軍購不是市政議題，只有總統參選人必須回應外交、兩岸與國防議題，更是留下「2028藍營勝選的可能性」，她很清楚，一旦國民黨被與「反美」與「反軍購」畫上等號，重回執政的希望，也等於跟著消失。「最難的部分就在於，盧秀燕既必須『直言敢言』，但又不能激怒已將『疑美、疑軍購』視為理所當然的『藍營選民』，所以還得一再解釋『我的看法跟黨中央沒有不同』。」黃暐瀚質疑，如果沒有不同，那又何必接受專訪？如果沒有不同，那3800億之後，還加個Ｎ做什麼？黃暐瀚進一步提到，盧秀燕錯過了黨主席的選舉，不再錯過重要議題的表態。從她接受媒體專訪，大膽支持軍購與台美關係，是盧秀燕總統路的啟程。