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美國與以色列針對伊朗的最新一波空襲行動再度展開，稍早伊朗伊斯法罕傳出巨大爆炸，炸出蘑菇雲的畫面在社群平台流傳，就連美國總統川普也轉發。根據半島電視台報導，在接近午夜時，伊斯法罕（Isfahan）傳出數次巨大的爆炸聲。在這一波攻擊中，遭到襲擊的不僅是伊斯法罕市本身，該省內的其他數個城市也同樣遭到打擊。德黑蘭夜晚前段也持續發生攻擊，梅赫拉巴德機場（Mehrabad airport）附近再次遭到多次打擊，川普在他的 Truth Social 平台上發布的一段沒有文字說明的影片，顯示疑似伊斯法罕發生巨大爆炸。半島電視台指出，目前尚不清楚究竟發生了什麼，也不知道攻擊的具體目標是哪些，不過看起來這些打擊規模相當巨大。一位美國官員告訴《華爾街日報》，軍方用 2000 磅（907 公斤）的「碉堡剋星」（Bunker Buster）鑽地彈襲擊了伊斯法罕的一個大型彈藥庫。半島電視台指出，伊斯法罕約230萬人，是巴爾德空軍基地（Badr military airbase）的所在位置。由於有相當多目標遭遇打擊，報導認為美國和以色列短期內沒有打算縮減對伊朗的空襲行動。