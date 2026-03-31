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泰國曼谷豪宅市場的風向正在改變，Langsuan-Ploenchit一帶近來愈來愈像高資產買家搶先卡位的核心戰場。當部分地段的公寓仍在為出租率承壓，這個區域的高端住宅卻因土地供給稀少、永久產權物件難找，再加上穩定的外籍高端租客支撐，帶動租金與資產價值同步走高。就連單戶月租金也已衝上38萬泰銖（約新台幣33.44萬元），曼谷豪宅市場正逐步從自住導向，轉向資產配置與長期持有。Langsuan-Ploenchit之所以一直被視為核心標的，關鍵不只是在市中心，更在於「買得到的機會愈來愈少」。近年市場多次以「rare opportunity」（罕見的機會）形容該區永久產權住宅，反映土地供給正在見底。以Langsuan Road上的超豪宅案來看，近期已進入尾盤階段，開發商主打的也不再只是住宅本身，而是能在市中心長期持有、具保值性的稀缺資產。根據當地租屋平台資料，Langsuan Road上已有高端單位月租開到38萬泰銖（約新台幣33.44萬元），其他同區物件也普遍站上17萬至19萬泰銖（約新台幣14.96萬至16.72萬元），整體中位數租金則約為7.1萬泰銖（約新台幣6.25萬元）。這裡已不是一般曼谷市中心住宅的競爭邏輯，而是明顯朝高端、少量、特定客群的市場結構走。撐起這波行情的，正是對生活品質要求更高的租客輪廓。這一帶向來是曼谷外派高階主管、跨國企業人士與長住外籍買家的重點居住區，市場也特別強調大坪數、核心地段與長期居住便利性。近期銷售動能集中在2房以上產品，反映高資產族群如今在意的，已經不只是住進市中心，而是要住得開闊、隱私夠、服務到位。其中，150平方米以上的大坪數單位正在變得更搶手。曼谷近年不少新案為了擴大客群，產品規劃明顯朝小坪數靠攏，反而讓黃金地段的大戶型愈來愈少。從目前市場刊登資料也能看出，Langsuan一帶150平方米以上單位無論是出售還是出租，都已被包裝成「稀有物件」。在這樣的供需結構下，豪宅案的競爭或許就不是比誰裝潢更華麗，而是比誰更像飯店、也更像一項能長抱的資產。部分超豪宅直接把酒店式管理與住宅結合，從管家、禮賓到日常生活服務一應俱全，目的很明確，就是讓屋主更容易出租，也讓租客願意為「完整體驗」付出更高代價。對買家來說，這類產品的吸引力在於，房子不只是住所，更像是一張放在曼谷核心地段的資產憑證。