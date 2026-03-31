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▲廖思惟（如圖）被爆出未婚生子後，首度更新近況，低調且意有所指地為自己說話。（圖／翻攝自廖思惟IG）

廖思惟未婚生子首發聲！單親媽近況驚人

廖思惟是誰？家世曝光、不只是微風公主

▲孫芸芸（右）非常尊重且祝福廖思惟（左），升格阿嬤樂在其中。（圖／翻攝自IG@aimeeyunyunsun）

名媛孫芸芸的26歲女兒廖思惟被證實未婚生子，其背景及生父引發熱議，今（31）日稍早她更新社群IG首度發聲，「Your energy introduces you before you even speak.（你的氣場，在你開口之前就已經介紹了你）」並翻攝閱讀吸引力法則相關書籍，低調且意有所指地為自己說話，足見廖思惟獨立又成熟的思考及作風。廖思惟今稍早於IG發文，貼出一系列生活點滴，有大自然、咖啡、書籍，還有不同地方的角落光影，當中她轉述一句話：「Your energy introduces you before you even speak.（你的氣場，在你開口之前就已經介紹了你）」，被外界認為若有似無地回應近來事件。孫芸芸夫妻對女兒疼愛有加，廖思惟在20歲那年脫口「應該會接管家族事業」後，討論度也快速飆升。過去廖思惟長年受到父母的嚴密保護，不曾在媒體前公開亮相，直到2020年在微風集團的尾牙上，她挽著父親廖鎮漢的手出席露面，正式在台北名流圈曝光。廖思惟不僅是微風集團的小公主，外公還是前太平洋電線電纜集團董事長孫道存、外婆則是元大證券副董事長，家世顯赫，8歲生日時，孫芸芸與廖鎮漢合送一枚2.7萬元的戒指；爺爺廖偉志則送了一對價值5.3萬元的耳環，廖思惟完全乘載了家族的雍容及亮麗。