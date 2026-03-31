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▲北捷台北車站今（31日）上午有兩名男子在手扶梯上互毆，嚇壞現場不少人。（圖／警方提供）

台北車站今（31日）上午9時29分許於淡水信義線往板南線大廳手扶梯傳出一起暴力事件，兩名男子在搭乘手扶梯時疑似因插隊爆發糾紛，在手扶梯上互毆，其中一名年長的男子不僅頭部被攻擊好幾拳，也慘被猛踹了好幾腳，保全人員見狀後上前制止；另捷警獲報後，發現兩人已離開現場，後續將調閱監視器偵辦。據了解，一名男子當時正在搭乘手扶梯，其行走在後方的男子欲往前插隊，雙方一言不合爆發口角衝突，而後甚至直接在手扶梯上大打出手，其中一名較年長的男子遭到巴頭、狠踹，直接倒在手扶梯上，表情痛苦，嚇壞其他經過的民眾。現場保全人員見狀後，立刻上前制止兩人。捷警獲報後迅速到場處置，發現兩人已離開現場。捷警後續調閱現場監視器影像以釐清事發經過，並依社會秩序維護法移送偵辦。對此，捷運警察隊呼籲，旅客搭乘捷運務必平心靜氣，遇糾紛時冷靜面對，並以同理心彼此體諒包容，如發生爭執或危險，可按壓車廂內紅色緊急按鈕，或撥打110報案電話，捷警將立即趕赴現場處理，讓旅客快樂出門，平安回家。