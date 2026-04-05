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▲韓國女團ILY:1出身Rona正式轉戰啦啦隊，宣布加入LG雙子。（圖／張競IG@ronachang__）

韓籍啦啦隊女神近期襲捲台灣，李多慧、李珠珢、李雅英等人都在台灣有超高人氣。但其實，台籍啦啦隊女神也逆勢輸出到韓國，不只有壯壯（沈立心）、TinTin（渟渟），近日曾參加韓國選秀節目《Girls Planet 999》，並以女團ILY:1出道的Rona（張競），也宣布轉戰啦啦隊，加入李珠珢之前的韓職LG雙子，成為首位加入韓國職棒的台灣女孩。LG雙子近日公開全新啦啦隊成員名單，其中一位「張Rona」瞬間吸引台灣球迷的關注。只見她的介紹中，不僅寫著「偶像出身」、「韓文很厲害」，還特別標註「首位台灣啦啦隊成員」。而Rona甜美的笑容，也馬上勾起了許多台灣粉絲的回憶，原來她是女團ILY:1出身，還曾到台灣舉辦巡迴演唱會。事實上，2002年出生的Rona畢業於莊敬高職演藝科，在出道前曾通過TPE48一期生徵選，但並未加入。之後於2021年以樂華娛樂練習生身分，參加了選秀節目《Girls Planet 999》，雖然在第一輪就遭淘汰，但她以甜美外貌，與舞蹈實力累積了一定知名度。時間來到2022年，Rona加入FC ENM，並在2022年與成員Nayu、Hana、Ririka、Elva一起以女團ILY:1出道，其中除了Rona外，Elva也是台灣女孩。該團體以青春、清純、充滿活力的少女感風格走紅，曾發行過〈Love In Bloom〉、〈Que Sera Sera〉、〈Thanks to...〉、〈illang:Firework〉等人氣歌曲，還在2024年來台舉辦巡演。但不料才出道3年左右，ILY:1就於2025年6月傳出了解散消息，公司先是表示成員將回歸各自日常，但之後又在同天否認解散，透露團體正進行重組，不過至今都尚未有新消息，社群則在持續更新中。雖然出道之路一波三折，但Rona從沒放棄過自己的唱跳夢想，在今年宣布轉戰啦啦隊，正式加入LG雙子，還在23日來台，參加與味全龍合作的記者會。從練習生開始，已在韓國闖蕩8年的Rona，將來會怎麼以啦啦隊身分活躍，也是粉絲關注的焦點之一。