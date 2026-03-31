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愚人節爭鮮 30 元盲盒太狂！雞爪、皮蛋豆腐通通上桌

▲爭鮮愚你相遇盲盒活動拿到「空碗」，其實下方是巧克力波士頓派兌換券。（圖／Threads@nini7514）

爭鮮迴轉壽司「愚你相遇」活動資訊

▲爭鮮迴轉壽司昨（30）日一直到愚人節4月1日當天推出「愚你相遇」盲盒活動。（圖／爭鮮）

▲爭鮮愚你相遇盲盒活動最驚喜料理「歐嚕嚕豆腐」。（圖／Threads@jstyles0321）

▲爭鮮愚你相遇盲盒活動最正常的驚喜料理「巧克力波士頓派」。（圖／Threads@cherrychen_0810）

▲爭鮮愚你相遇盲盒活動最驚喜料理「就要抓住你」。（圖／Threads@zhuhaniing）

▲爭鮮愚你相遇盲盒活動最驚喜料理「蛋蛋的趣味」。（圖／Threads@jstyles0321）

▲爭鮮愚你相遇盲盒活動最驚喜料理「調皮搗蛋荷」。（圖／Threads@jstyles0321）

一年一度的愚人節即將在明（1）日登場，台灣許多店家也搶先推出活動，用惡搞方式給顧客驚喜！爭鮮迴轉壽司更是從昨（30）日起推出「愚你相遇」盲盒活動，推出多種「限定隱藏款」料理，其中就有民眾收到「空碗」上桌，後續才驚覺這反而是最正常的一道料理，完整驚喜菜單也隨之曝光！爭鮮迴轉壽司昨（30）日開始一直到明（1）日愚人節推出「愚你相遇」抽「限定隱藏款」盲盒活動，推出 30 元盲盒壽司讓顧客開箱，強調內容包含 99% 趣味以及 1% 驚喜。活動開跑之後，就有許多民眾在社群平台上曬出拿到的驚喜料理，最嚇人的就是「雞爪」，直接脫離了日本料理的範疇；還有將台灣道地皮蛋豆腐結合稻荷壽司的全新創意等，甚至還有民眾拿到，忍不住驚呼：「難道這就是 1% 的驚喜嗎？」對此，《NOWNEWS》今日新聞也詢問爭鮮官方，業者表示，顧客拿到的空碗並非空盤，碗內其實附有「」的蛋糕兌換券，同時盤子下方還會有味噌湯買一送一的優惠券。體驗過這次爭鮮驚喜料理盲盒活動之後，官方臉書也湧入不少顧客給予好評：「想出在裡面放雞爪的真的狂，根本已經不是日本料理了」、「皮蛋豆腐加稻荷意外好吃」、「蛋糕反來的最正常的 XD」、「我第一盤就吃到雞腳，超荒謬」。活動期間：3/30(一)～4/1(三)活動特色：每一盤都會送味噌湯買一送一的券（4/7-4/30可兌換）。