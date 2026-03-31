一年一度的愚人節即將在明（1）日登場，台灣許多店家也搶先推出活動，用惡搞方式給顧客驚喜！爭鮮迴轉壽司更是從昨（30）日起推出「愚你相遇」盲盒活動，推出多種「限定隱藏款」料理，其中就有民眾收到「空碗」上桌，後續才驚覺這反而是最正常的一道料理，完整驚喜菜單也隨之曝光！
愚人節爭鮮 30 元盲盒太狂！雞爪、皮蛋豆腐通通上桌
爭鮮迴轉壽司昨（30）日開始一直到明（1）日愚人節推出「愚你相遇」抽「限定隱藏款」盲盒活動，推出 30 元盲盒壽司讓顧客開箱，強調內容包含 99% 趣味以及 1% 驚喜。
活動開跑之後，就有許多民眾在社群平台上曬出拿到的驚喜料理，最嚇人的就是「雞爪」，直接脫離了日本料理的範疇；還有將台灣道地皮蛋豆腐結合稻荷壽司的全新創意等，甚至還有民眾拿到「空碗」，忍不住驚呼：「難道這就是 1% 的驚喜嗎？」
體驗過這次爭鮮驚喜料理盲盒活動之後，官方臉書也湧入不少顧客給予好評：「想出在裡面放雞爪的真的狂，根本已經不是日本料理了」、「皮蛋豆腐加稻荷意外好吃」、「蛋糕反來的最正常的 XD」、「我第一盤就吃到雞腳，超荒謬」。
爭鮮迴轉壽司「愚你相遇」活動資訊
活動期間：3/30(一)～4/1(三)
活動特色：每一盤都會送味噌湯買一送一的券（4/7-4/30可兌換）。
爭鮮盲盒驚喜菜單如下：
歐嚕嚕豆腐（豆腐提拉米蘇）
巧克力波士頓派
就要抓住你（雞爪）
蛋蛋的趣味（蛋餃＋醬料）
調皮搗蛋荷（皮蛋豆腐稻荷）
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爭鮮迴轉壽司昨（30）日開始一直到明（1）日愚人節推出「愚你相遇」抽「限定隱藏款」盲盒活動，推出 30 元盲盒壽司讓顧客開箱，強調內容包含 99% 趣味以及 1% 驚喜。
體驗過這次爭鮮驚喜料理盲盒活動之後，官方臉書也湧入不少顧客給予好評：「想出在裡面放雞爪的真的狂，根本已經不是日本料理了」、「皮蛋豆腐加稻荷意外好吃」、「蛋糕反來的最正常的 XD」、「我第一盤就吃到雞腳，超荒謬」。
爭鮮迴轉壽司「愚你相遇」活動資訊
活動期間：3/30(一)～4/1(三)
活動特色：每一盤都會送味噌湯買一送一的券（4/7-4/30可兌換）。
歐嚕嚕豆腐（豆腐提拉米蘇）
就要抓住你（雞爪）
蛋蛋的趣味（蛋餃＋醬料）
調皮搗蛋荷（皮蛋豆腐稻荷）