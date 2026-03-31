我是廣告 請繼續往下閱讀

美國總統川普（Donald Trump）去年4月宣布對各國徵收對等關稅，發動大規模關稅戰，讓全球股市應聲重挫。今年4月即將到來，對此，財訊傳媒董事長謝金河表示，川普上任以來，每年的三，四月經常有大事，認為美股科技七雄將迎來考驗時刻，尤其是輝達值得關注。謝金河今（31）日在臉書以「科技七雄的考驗時刻」為題發文，提到聯電創辦人曹興誠近日提醒投資人注意特斯拉的三大風險，而曹興誠所指的風險，一是輝達夥同賓士，比亞迪，日產汽車等切入全自駕，打破特斯拉的壟斷地位；二是馬斯克揚言在三年內建造不要無塵室，可以吃披薩，抽雪茄的二奈米晶圓廠，曹興誠認為這是不靠譜的狂言，未來可能出現鉅額損失；三是馬斯克整合Xai不順，人員大量流失，看起來不妙，馬斯克的目標太大太多，一個人不可能完成那麼多的事。謝金河指出，特斯拉股價已跌破年線，今年跌幅超過20％，已形成空頭排列。謝金河隨即話鋒一轉強調，其實比較可怕的是輝達股價從212.19跌到164.27美元，今年下跌11.44％，「輝達跌破年線也是大事。去年輝達市值最高到5.156兆美元，現在正瀕臨跌破4兆美元的關卡。輝達是AI產業革命的總司令，未來角色值得關注！」不僅特斯拉、輝達落難，謝金河表示，Anthropic帶給軟體產業巨大衝擊，微軟，甲骨文，Adobe，Salesforce均災情慘重，微軟股價從555.45跌到356.26美元，市值蒸發1.48兆美元，甲骨文股價也重挫60.8％，市值蒸發5341億美元。謝金河指出，「到目前為止，美國科技七雄只剩蘋果及Google沒有跌破年線，台積電ADR，ASML，Intel是少數今年沒有下跌的個股，這代表上游製造端還有天險可守。在香港上市的小米，泡泡瑪特股價先腰斬，A股的寒武紀等也破年線，這次中東戰爭也帶給全球股市大調整」。謝金河最後結論，「川普上任以來，每年的三，四月經常有大事，去年這個時候，川普拿著手板，宣布對等關稅每個國家稅率，全球股市崩盤，台股放完春假後連續跌三天，很多人跌得頭皮發麻。這次伊朗牽動油價，川普如何解這一局？這是下一個大局！」