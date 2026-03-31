我是廣告 請繼續往下閱讀

民進黨宜蘭縣黨部日前通過徵召發言人韓瑩參選宜蘭市長，挑戰爭取連任的現任國民黨籍市長陳美玲。對此，韓瑩舅舅、工程會主委陳金德今（31）日在立法院受訪時坦言，宜蘭市長選舉實在是「不可能的任務」，但宜蘭市需要一個能夠挑戰現任的候選人出現，韓瑩有勇氣接受徵召，他覺得很好。對於韓瑩將參選宜蘭市長一事，陳金德在立院受訪時說，韓瑩從小就蠻機靈，且有見解，這幾年一直在媒體服務，曾待過幾家大型媒體。他提到，韓瑩大學畢業第一個工作就是在媒體，跑的路線包含總統府、外交部，也曾陪同時任總統蔡英文出訪，累積很多視野，後來到民進黨中央黨部擔任發言人，更增加一些政治歷練。不過，陳金德坦言，宜蘭市長選舉實在是「不可能的任務」，歷來宜蘭市就非常不好選，且要挑戰現任市長，雖然是很困難的選舉，但韓瑩有勇氣接受徵召。陳金德提到，宜蘭縣的大選，剛好缺這一塊拼圖，宜蘭市需要一個能夠挑戰現任的候選人出現，韓瑩有勇氣接受徵召，他覺得很好。